Такое мнение министр иностранных дел высказал в интервью. Дмитрий Кулеба убежден, что жизнь дает отличные возможности эти ошибки исправить.

Важно Зеленский заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума и Совбеза ООН

По словам Кулебы, некоторые страны должны чувствовать ответственность за то, что Украина отказались от ядерного арсенала, но в ответ не получила реальных гарантий безопасности.

Учитывая тот факт, что гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности Украины,

– подчеркнул Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Украины указал, что возможный отказ России участвовать в консультациях стран-участниц Будапештского меморандума не должно влиять на решение других гарантов. Кулеба подчеркнул, что Украине нужны эффективные международные механизмы обеспечения безопасности нашей страны.

Что известно о Будапештском меморандуме Будапештский меморандум – это международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украине за приобретения ею неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Заметим, что накануне на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму. Президент отметил, что Украина имеет право требовать перейти от политики умиротворения к выполнению гарантий безопасности и мира в Украине.

Зато госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что этот документ не имеет юридических обязательств.

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции: смотрите видео