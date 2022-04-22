Европейские страны гостеприимно приняли беженцев из Украины. Наши граждане получают всю необходимую помощь и поддержку в такой трудный момент.
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Встреча в Болгарии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с украинскими женщинами и детьми, которые находятся в Болгарии. Встреча у Софии была очень теплой.
Благодарен правительству и народу Болгарии за сердечное гостеприимство и поддержку. Неспровоцированную войну России необходимо прекратить, чтобы все украинцы могли вернуться домой и жить в мире,
– написал глава МИД Украины в твиттере.
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