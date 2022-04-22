Європейські країни гостинно прийняли біженців з України. Наші громадяни отримують усю необхідну допомогу та підтримку у такий важкий момент.

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Зустріч у Болгарії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з українськими жінками та дітьми, які зараз перебувають у Болгарії. Зустріч у Софії була дуже теплою.

Вдячний уряду та народу Болгарії за сердечну гостинність та підтримку. Неспровоковану війну Росії необхідно припинити, щоб усі українці могли повернутися додому і жити в мирі,

– написав очільник МЗС України у твіттері.

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