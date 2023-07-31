В понедельник, 31 июля, он должен был встретиться с министром иностранных и европейских дел Хорватии Гордоном Грличем Радманом. Однако по болезни Кулеба не мог присутствовать лично.
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Кулеба получил положительный тест на COVID-19
В пресс-службе МИД подчеркнули, что переговоры между Украиной и Хорватией проходили в онлайн-режиме.
Переговоры и пресс-конференция в Киеве состоялись в гибридном формате. Дмитрий Кулеба принял участие в онлайн-режиме, находясь на самоизоляции после положительного теста на COVID-19,
– говорится в сообщении.
В онлайн-формате встречи министры обсудили формулу мира от Президента Украины Владимира Зеленского. Отдельно Кулеба также поблагодарил за хорватскую поддержку: военно-техническую, финансовую и гуманитарную, в том числе энергетическую, а также убежища более 27 тысяч украинцев, лечение наших защитников и оздоровление детей и членов их семей.
Отметим, что 31 июля в Украину прибыл глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман. Он начал свой визит с поездки в Гостомель Киевской области.
Главное о COVID-19 в Украине
- Глава Кабмина Денис Шмыгаль 27 июня сообщил, что в Украине отменят карантин из-за коронавируса. Этому предшествовало решение ВОЗ, отменившее 5 мая 2023 года статус пандемии COVID-19.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус отметил, что, несмотря на то, что этап чрезвычайной ситуации закончился, пандемия фактически продолжается. Он подчеркнул, что еженедельно от вируса все еще умирают тысячи людей.
- Напомним, что в Украине впервые распространение COVID-19 было зафиксировано 3 марта 2020, когда случай болезни обнаружили у пациента из Черновицкой области.
- За весь период в Украине зафиксировали более 5,5 миллиона случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, более 112 тысяч из них – летальные.