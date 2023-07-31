У понеділок, 31 липня, він мав зустрітися із міністром закордонних і європейських справ Хорватії Гордоном Грличем Радманом. Проте через хворобу Кулеба не міг бути присутнім особисто.
До теми В Україні скасували карантин через COVID-19
Кулеба отримав позитивний тест на COVID-19
У пресслужбі МЗС наголосили, що перемовини між Україною та Хорватією відбувалися в онлайн-режимі.
Переговори та пресконференція у Києві відбулися в гібридному форматі. Дмитро Кулеба взяв участь в онлайн-режимі, перебуваючи на самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19,
– мовиться у повідомленні.
В онлайн-форматі зустрічі міністри обговорили Формулу миру від Президента України Володимира Зеленського. Окремо Кулеба також подякував за хорватську підтримку: військово-технічну, фінансову і гуманітарну, зокрема енергетичну, а також прихисток понад 27 тисяч українців, лікування наших захисників та оздоровлення дітей і членів їхніх сімей.
Зазначимо, що 31 липня до України прибув очільник МЗС Хорватії Гордан Грлич-Радман. Він почав свій візит із поїздки до Гостомеля на Київщині.
Головне про COVID-19 в Україні
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- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус зауважив, що попри те, що етап надзвичайної ситуації закінчився, пандемія фактично триває. Він наголосив, що щотижня від вірусу все ще помирають тисячі людей.
- Нагадаємо, що в Україні вперше поширення COVID-19 було зафіксовано 3 березня 2020 року, коли випадок хвороби виявили у пацієнта з Чернівецької області.
- За весь період в Україні зафіксували понад 5,5 мільйона випадків захворювання на коронавірус. На жаль, понад 112 тисяч із них – летальні.