У понеділок, 31 липня, він мав зустрітися із міністром закордонних і європейських справ Хорватії Гордоном Грличем Радманом. Проте через хворобу Кулеба не міг бути присутнім особисто.

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Кулеба отримав позитивний тест на COVID-19

У пресслужбі МЗС наголосили, що перемовини між Україною та Хорватією відбувалися в онлайн-режимі.

Переговори та пресконференція у Києві відбулися в гібридному форматі. Дмитро Кулеба взяв участь в онлайн-режимі, перебуваючи на самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19,

– мовиться у повідомленні.

В онлайн-форматі зустрічі міністри обговорили Формулу миру від Президента України Володимира Зеленського. Окремо Кулеба також подякував за хорватську підтримку: військово-технічну, фінансову і гуманітарну, зокрема енергетичну, а також прихисток понад 27 тисяч українців, лікування наших захисників та оздоровлення дітей і членів їхніх сімей.

Зазначимо, що 31 липня до України прибув очільник МЗС Хорватії Гордан Грлич-Радман. Він почав свій візит із поїздки до Гостомеля на Київщині.

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