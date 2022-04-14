Собака родилась во время войны. Хозяева пропали без вести, а новоиспеченную маму с щенками вывезли из города небезразличные люди.
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Щенка назвали в честь города, где он родился
Собаку назвали символически – Марик.
Его вместе с другими собачками вывезли из Мариуполя, где пропали без вести люди, у которых мама собака родила щенков. Поэтому Марик. Я не мог не дать ему шанс на счастливую собачью жизнь,
– рассказал Дмитрий Кулеба.
Заметим, что это уже третья собака у Дмитрия Кулебы. У министра есть еще 2 – Густава и Бенджи.
Кулеба призвал людей забирать к себе животных, которые остались одни. Ведь им тоже очень нужна забота.
Война – это страдание не только людей, но и животных. И человечность – это заботиться и о первых, и о вторых. Берите животных, которые остались одни,
– сказал министр.
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