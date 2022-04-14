Собака народився під час війни. Господарі зникли безвісти, а новоспечену маму з цуценятами вивезли з міста небайдужі люди.
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Цуцика назвали на честь міста, де він народився
Собаку назвали символічно – Марік.
Його разом з іншими песиками вивезли з Маріуполя, де зникли безвісти люди, у яких мама собака народила цуценят. Тому Марік. Я не міг не дати йому шанс на щасливе собаче життя,
– розповів Дмитро Кулеба.
Зауважимо, що це вже третя собака у Дмитра Кулеби. Міністр має ще 2 – Густава та Бенджі.
Кулеба закликав людей забирати до себе тварин, які залишилися самотніми. Адже їм також дуже потрібна турбота.
Вйна – це страждання не лише людей, а й тварин. І людяність – це дбати і про перших, і про других. Беріть тварин, які залишилися самотніми,
– сказав міністр.
Берімо приклад – поліцейські знайшли у Бучі собаку та взяли собі: дивіться відео