Собака народився під час війни. Господарі зникли безвісти, а новоспечену маму з цуценятами вивезли з міста небайдужі люди.

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Цуцика назвали на честь міста, де він народився

Собаку назвали символічно – Марік.

Його разом з іншими песиками вивезли з Маріуполя, де зникли безвісти люди, у яких мама собака народила цуценят. Тому Марік. Я не міг не дати йому шанс на щасливе собаче життя,

– розповів Дмитро Кулеба.

Зауважимо, що це вже третя собака у Дмитра Кулеби. Міністр має ще 2 – Густава та Бенджі.

Кулеба закликав людей забирати до себе тварин, які залишилися самотніми. Адже їм також дуже потрібна турбота.

Вйна – це страждання не лише людей, а й тварин. І людяність – це дбати і про перших, і про других. Беріть тварин, які залишилися самотніми,

– сказав міністр.

Берімо приклад – поліцейські знайшли у Бучі собаку та взяли собі: дивіться відео