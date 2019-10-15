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      Кулеба анонсировал изменения в работе пограничников: о чем идет речь

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      Кулеба анонсировал интегрированное управление границами с ЕС
      Кулеба анонсировал интегрированное управление границами с ЕС / logist.today

      После введения безвиза с Евросоюзом Украина должна продолжить высокий уровень диалога с организацией. Поэтому сейчас следует использовать все имеющиеся инструменты для интеграции с ЕС. Сейчас в рамках этого вопроса правительство работает над очень важной темой – интегрированным управлением границами.

      Пока это звучит сложно и немного абстрактно, но интегрированное управление границами является следующим шагом для обеспечения передвижения людей и товаров после безвиза, считает вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал во время брифинга.

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      Интегрированное управление границей после введения в Украине позволит сделать проход через эти двери максимально комфортным и безопасным. Это внедрение лучших европейских стандартов на границе и открытие дополнительных возможностей для передвижения людей и товаров. Также это следующий шаг, который мы должны сделать после безвиза, чтобы выполнить одну из задач, которую поставило правительство, обеспечить свободу передвижения,
      – подчеркнул он.

      По словам вице-премьера, мы должны жить в одном пространстве со странами ЕС.

      Какие изменения в работе пограничников предусматривает интегрированное управление границами?

      • Охрана государственной границы, пропуск в установленном порядке через государственную границу лиц, транспорта и грузов, осуществление мер по противодействию трансграничной преступности.
      • Охрана суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне.
      • Сотрудничество компетентных государственных органов по обеспечению безопасности и открытости государственной границы и обмен информацией.
      • Международное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, международными организациями и учреждениями.
      • Оперативно-розыскная деятельность и досудебное следствие с целью предотвращения, выявления, документирования и расследования трансграничных преступлений, противодействия нелегальной миграции, торговли людьми.
      • Реализация и присоединение к международным договорам в сфере реадмиссии, а также обеспечение взаимодействия компетентных органов при осуществлении процедур реадмиссии.
      • Обустройство государственной границы, создание сплошной зоны наблюдения на морском участке государственной границы, внедрение современных средств контроля, наблюдения и информационных технологий.
      • Внедрение механизма контроля качества выполнения задач интегрированного управления границами с использованием европейских стандартов по его мониторингу и оценке.
      • Эффективное использование ресурсов компетентными государственными органами по реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами.

      Что известно о безвизовом режиме между Украиной и ЕС?Он начал действовать с 11 июня 2017 года. В течение этого времени свыше 9 миллионов украинских граждан получили биометрические загранпаспорта. Из трех миллионов людей, которые воспользовались безвизом с ЕС, миллион пересекли границу самолетом, а 500 тысяч – морским транспортом.
      Наиболее популярной страной была Польша: миллион украинцев впервые пересекали границу с ЕС, путешествуя именно туда. Венгрия, Румыния и Словакия "конкурируют" за вторую строчку.

      безвіз
      С какими странами у Украины безвиз / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Безвизовый режим Дмитрий Кулеба Евросоюз Госпогранслужба
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