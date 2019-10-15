Кулеба анонсував зміни у роботі прикордонників: про що йдеться

Після введення безвізу з Євросоюзом Україна повинна продовжити високий рівень діалогу з організацією. Тому зараз слід використовувати всі наявні інструменти для інтеграції з ЄС. Наразі в рамках цього питання уряд працює над дуже важливою темою – інтегрованим управлінням кордонами.

Поки це звучить складно і трохи абстрактно, але інтегроване управління кордонами є наступним кроком для забезпечення пересування людей і товарів після безвізу, вважає віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Про це він розповів під час брифінгу.

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Інтегроване управління кордоном після запровадження в Україні дозволить зробити прохід через ці двері максимально комфортним та безпечним. Це запровадження найкращих європейських стандартів на кордоні та відкриття додаткових можливостей для пересування людей і товарів. Також це наступний крок, який ми маємо зробити після безвізу, щоб виконати одне з завдань, яке поставив уряд, – забезпечити свободу пересування,

– наголосив він.

За словами віцепрем'єра, ми маємо жити в одному просторі з країнами ЄС.

Які зміни у роботі прикордонників передбачає інтегроване управління кордонами?

Охорона державного кордону, пропуск через державний кордон осіб, транспорту і вантажів;

Здійснення запобіжних заходів з протидії транскордонній злочинності;

Охорона суверенних прав України в її виключній морській економічній зоні;

Співпраця держорганів із забезпечення безпеки і відкритості державного кордону та обміну інформацією.

Міжнародне співробітництво з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями та установами.

Оперативно-розшукова діяльність та досудове слідство для запобігання, виявлення, документування і розслідування транскордонних злочинів, протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми тощо.

Реалізація та приєднання до міжнародних договорів у сфері реадмісії, а також забезпечення взаємодії компетентних органів під час здійснення процедур реадмісії.

Облаштування державного кордону, створення суцільної зони спостереження на морській ділянці державного кордону, впровадження сучасних засобів здійснення контролю, спостереження та інформаційних технологій.

Впровадження механізму контролю якості виконання завдань інтегрованого управління кордонами з використанням європейських стандартів щодо його моніторингу та оцінки.

Ефективне використання ресурсів компетентними державними органами з реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами.

Що відомо про безвізовий режим між Україною та ЄС? Він почав діяти з 11 червня 2017 року. Протягом цього часу понад 9 мільйонів українських громадян отримали біометричні закордонні паспорти. З трьох мільйонів людей, які скористалися безвізом з ЄС, мільйон перетнули кордон літаком, а 500 тисяч – морським транспортом.

Найбільш популярною країною була Польща: мільйон українців вперше перетинали кордон з ЄС, мандруючи саме туди. Угорщина, Румунія та Словаччина "конкурують" за другу сходинку.



З якими країнами в України безвіз/ інфографіка 24 каналу