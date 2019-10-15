Кулеба анонсував зміни у роботі прикордонників: про що йдеться
Після введення безвізу з Євросоюзом Україна повинна продовжити високий рівень діалогу з організацією. Тому зараз слід використовувати всі наявні інструменти для інтеграції з ЄС. Наразі в рамках цього питання уряд працює над дуже важливою темою – інтегрованим управлінням кордонами.
Поки це звучить складно і трохи абстрактно, але інтегроване управління кордонами є наступним кроком для забезпечення пересування людей і товарів після безвізу, вважає віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Про це він розповів під час брифінгу.
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Інтегроване управління кордоном після запровадження в Україні дозволить зробити прохід через ці двері максимально комфортним та безпечним. Це запровадження найкращих європейських стандартів на кордоні та відкриття додаткових можливостей для пересування людей і товарів. Також це наступний крок, який ми маємо зробити після безвізу, щоб виконати одне з завдань, яке поставив уряд, – забезпечити свободу пересування,
– наголосив він.
За словами віцепрем'єра, ми маємо жити в одному просторі з країнами ЄС.
Які зміни у роботі прикордонників передбачає інтегроване управління кордонами?
- Охорона державного кордону, пропуск через державний кордон осіб, транспорту і вантажів;
- Здійснення запобіжних заходів з протидії транскордонній злочинності;
- Охорона суверенних прав України в її виключній морській економічній зоні;
- Співпраця держорганів із забезпечення безпеки і відкритості державного кордону та обміну інформацією.
- Міжнародне співробітництво з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями та установами.
- Оперативно-розшукова діяльність та досудове слідство для запобігання, виявлення, документування і розслідування транскордонних злочинів, протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми тощо.
- Реалізація та приєднання до міжнародних договорів у сфері реадмісії, а також забезпечення взаємодії компетентних органів під час здійснення процедур реадмісії.
- Облаштування державного кордону, створення суцільної зони спостереження на морській ділянці державного кордону, впровадження сучасних засобів здійснення контролю, спостереження та інформаційних технологій.
- Впровадження механізму контролю якості виконання завдань інтегрованого управління кордонами з використанням європейських стандартів щодо його моніторингу та оцінки.
- Ефективне використання ресурсів компетентними державними органами з реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами.
Що відомо про безвізовий режим між Україною та ЄС? Він почав діяти з 11 червня 2017 року. Протягом цього часу понад 9 мільйонів українських громадян отримали біометричні закордонні паспорти. З трьох мільйонів людей, які скористалися безвізом з ЄС, мільйон перетнули кордон літаком, а 500 тисяч – морським транспортом.
Найбільш популярною країною була Польща: мільйон українців вперше перетинали кордон з ЄС, мандруючи саме туди. Угорщина, Румунія та Словаччина "конкурують" за другу сходинку.