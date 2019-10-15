17:57
15 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Кулеба анонсував зміни у роботі прикордонників: про що йдеться

      449 Читать новость на русском
      Кулеба анонсував інтегроване управління кордонами з ЄС
      Кулеба анонсував інтегроване управління кордонами з ЄС / logist.today

      Після введення безвізу з Євросоюзом Україна повинна продовжити високий рівень діалогу з організацією. Тому зараз слід використовувати всі наявні інструменти для інтеграції з ЄС. Наразі в рамках цього питання уряд працює над дуже важливою темою – інтегрованим управлінням кордонами.

      Поки це звучить складно і трохи абстрактно, але інтегроване управління кордонами є наступним кроком для забезпечення пересування людей і товарів після безвізу, вважає віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. Про це він розповів під час брифінгу.

      Актуально: Не обманюємо людей, – Кулеба про обіцянки і вступ у ЄС та НАТО

      Інтегроване управління кордоном після запровадження в Україні дозволить зробити прохід через ці двері максимально комфортним та безпечним. Це запровадження найкращих європейських стандартів на кордоні та відкриття додаткових можливостей для пересування людей і товарів. Також це наступний крок, який ми маємо зробити після безвізу, щоб виконати одне з завдань, яке поставив уряд, – забезпечити свободу пересування,
      – наголосив він.

      За словами віцепрем'єра, ми маємо жити в одному просторі з країнами ЄС.

      Які зміни у роботі прикордонників передбачає інтегроване управління кордонами?

      • Охорона державного кордону, пропуск через державний кордон осіб, транспорту і вантажів;
      • Здійснення запобіжних заходів з протидії транскордонній злочинності;
      • Охорона суверенних прав України в її виключній морській економічній зоні;
      • Співпраця держорганів із забезпечення безпеки і відкритості державного кордону та обміну інформацією.
      • Міжнародне співробітництво з компетентними органами іноземних держав, міжнародними організаціями та установами.
      • Оперативно-розшукова діяльність та досудове слідство для запобігання, виявлення, документування і розслідування транскордонних злочинів, протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми тощо.
      • Реалізація та приєднання до міжнародних договорів у сфері реадмісії, а також забезпечення взаємодії компетентних органів під час здійснення процедур реадмісії.
      • Облаштування державного кордону, створення суцільної зони спостереження на морській ділянці державного кордону, впровадження сучасних засобів здійснення контролю, спостереження та інформаційних технологій.
      • Впровадження механізму контролю якості виконання завдань інтегрованого управління кордонами з використанням європейських стандартів щодо його моніторингу та оцінки.
      • Ефективне використання ресурсів компетентними державними органами з реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами.

      Що відомо про безвізовий режим між Україною та ЄС? Він почав діяти з 11 червня 2017 року. Протягом цього часу понад 9 мільйонів українських громадян отримали біометричні закордонні паспорти. З трьох мільйонів людей, які скористалися безвізом з ЄС, мільйон перетнули кордон літаком, а 500 тисяч – морським транспортом.
      Найбільш популярною країною була Польща: мільйон українців вперше перетинали кордон з ЄС, мандруючи саме туди. Угорщина, Румунія та Словаччина "конкурують" за другу сходинку.

      безвіз
      З якими країнами в України безвіз/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі
      сьогодні
      32561
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Дмитро Кулеба Безвізовий режим Держприкордонслужба Євросоюз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму
      сьогодні , 17:47 Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму
      Анна Калюжна 114
      "Пирамида" ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      сьогодні , 16:43 "Пирамида" ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      Сергій Фурса 329
      У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта
      сьогодні , 15:00 У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта
      Світлана Попова 1069
      Глобальне потепління: де гряне перша катастрофа?
      сьогодні , 14:05 Глобальне потепління: де гряне перша катастрофа?
      Борис Немировський 3309
      Збірна України вийшла на Євро-2020: перші враження футболістів
      сьогодні , 11:08 Збірна України вийшла на Євро-2020: перші враження футболістів
      Михайло Гема 1445
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук