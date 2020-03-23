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      Кулеба обратился к гражданам, которые протестуют против эвакуации украинцев

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      Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к гражданам, которые негативно относятся к возвращению украинцев из-за границы в период пандемии коронавируса в мире. Он призвал их быть более человечными и представить себя на их месте.

      Такое обращение Кулеба сделал во время брифинга.

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      Хочу призвать всех граждан, которые негативно реагируют на возвращение украинцев, подумайте о них, об их родителях и детях. Они такие же, как и мы. У них так же есть право быть дома, в Украине,
      – подчеркнул министр.

      Он добавил, что украинская Конституция гарантирует им это право.

      "Единственное, что Мининфраструктуры и Минздрава должны совместно обеспечить, – это надлежащий контроль за прибытием этих граждан на территорию Украины", – пояснил глава МИД.

      По словам Кулебы, вскоре все украинцы, которые будут возвращаться на родину будут вынуждены пройти тест на Covid-2019.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости политики Здоровье Эвакуация украинцев МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости
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