Кулеба обратился к гражданам, которые протестуют против эвакуации украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к гражданам, которые негативно относятся к возвращению украинцев из-за границы в период пандемии коронавируса в мире. Он призвал их быть более человечными и представить себя на их месте.

Такое обращение Кулеба сделал во время брифинга.

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Хочу призвать всех граждан, которые негативно реагируют на возвращение украинцев, подумайте о них, об их родителях и детях. Они такие же, как и мы. У них так же есть право быть дома, в Украине,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что украинская Конституция гарантирует им это право.

"Единственное, что Мининфраструктуры и Минздрава должны совместно обеспечить, – это надлежащий контроль за прибытием этих граждан на территорию Украины", – пояснил глава МИД.

По словам Кулебы, вскоре все украинцы, которые будут возвращаться на родину будут вынуждены пройти тест на Covid-2019.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине?В Украине по состоянию на 23 марта зафиксировано 73 случая коронавируса. Один пациент из Черновицкой области полностью выздоровел. Три человека, к сожалению, умерли.



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