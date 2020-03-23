Кулеба звернувся до громадян, які протестують проти евакуації українців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до громадян, які негативно ставляться до повернення українців з-за кордону у період пандемії коронавірусу у світі. Він закликав їх бути людянішими та уявити себе на їх місці.

Таке звернення Кулеба зробив під час брифінгу.

Актуально Скільки українців за кордоном лікуються від коронавірусу

Хочу закликати усіх громадян, які негативно реагують на повернення українців, подумайте про них, про їхніх батьків та дітей. Вони такі самі, як і ми. Вони так само мають право бути вдома, в Україні,

– наголосив міністр.

Він додав, що українська Конституція гарантує їм це право.

"Єдине, що Мінінфраструктури та МОЗ мають спільно забезпечити, – це належний контроль по прибуттю цих громадян на територію України", – пояснив очільник МЗС.

За словами Кулеби, невдовзі всі українці, що повертатимуться на батьківщину будуть змушені пройти тест на Covid-2019.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли.



Карантинні обмеження, що вже діють в Україні / Інфографіка 24 каналу