17:41
23 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Кулеба звернувся до громадян, які протестують проти евакуації українців

      -
      Дмитро Кулеба / Пресслужба Кабміну

      Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до громадян, які негативно ставляться до повернення українців з-за кордону у період пандемії коронавірусу у світі. Він закликав їх бути людянішими та уявити себе на їх місці.

      Таке звернення Кулеба зробив під час брифінгу.

      Актуально Скільки українців за кордоном лікуються від коронавірусу

      Хочу закликати усіх громадян, які негативно реагують на повернення українців, подумайте про них, про їхніх батьків та дітей. Вони такі самі, як і ми. Вони так само мають право бути вдома, в Україні,
      – наголосив міністр.

      Він додав, що українська Конституція гарантує їм це право.

      "Єдине, що Мінінфраструктури та МОЗ мають спільно забезпечити, – це належний контроль по прибуттю цих громадян на територію України", – пояснив очільник МЗС.

      За словами Кулеби, невдовзі всі українці, що повертатимуться на батьківщину будуть змушені пройти тест на Covid-2019.

      Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли.

      обмеження карантин
      Карантинні обмеження, що вже діють в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Здоров'я Евакуація українців Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Дмитро Кулеба – новини МЗС України Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Найстрашніший ворог українців у боротьбі з вірусом
      Іван Примаченко
      сьогодні , 16:08 Супрун назвала поширені фейки про коронавірус: перевірте чи не робите так
      Анастасія Лукашевська
      18 березня , 12:23 У Європі бум онлайн-покеру через коронавірус
      сьогодні , 12:30 Що включає в себе гарантія на нове авто?
      сьогодні , 15:03 Кремлівська "фабрика брехні", або Мити треба не лише руки, а й вуха
      Оксана Забужко
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук