Культура на карантине: какой поддержки от государства ожидать людям искусства

От карантинных ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, сфера культуры испытывает едва ли не наибольшие убытки – люди впервые лишены возможности посещать театры и кино, музеи, концерты любимых исполнителей. И как долго это продлится, с уверенностью не может сказать никто.

Однако, что понятно уже сейчас: креативные индустрии нуждаются в поддержке, прежде всего – со стороны государства, чтобы иметь возможность продолжать деятельность, когда это будет разрешено. Что же обещает власть и какие шаги ожидают культурные деятели – выяснял сайт 24 канала.

Почему сфера страдает от карантина едва ли не больше всего?

О том, что сфера культуры в Украине больше всего пострадала от ограничений, введенных в связи с противодействием пандемии COVID-19, отметила и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

Важно 22 мая, 1 и 11 июня: Степанов назвал даты следующих этапов выхода из карантина

Из-за пандемии люди вынуждены соблюдать социальную дистанцию, любые массовые мероприятия отменены и количество лиц, которые могут группой находиться в одном месте, строго ограничено. Соответственно, речь не может идти ни о каких концертах, походах в кино и проведении других культурных мероприятий, без которых многие еще несколько месяцев назад не представляли своей жизни.

Значительная часть работников сферы сейчас потеряла основной доход и находится в вынужденном отпуске. Тогда как суммы бюджета, выделенные на развитие сферы культуры, существенно урезали. Так, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год". Им предусмотрено сокращение расходов по бюджетным программам Министерства культуры и информационной политики в целом на 7,2 млрд грн (8,2 млрд грн, в предыдущем варианте бюджета предлагалось 15,4 млрд грн).

В пояснительной записке к законопроекту № 3379 прогнозируют, что потери в мае-июне составят не менее 50% для креативных индустрий и 95% в сфере культуры и туризма. Прогнозируемое сокращение рабочих мест – на уровне 20%.

Как государство планирует поддерживать сферу культуры?

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики и Комитет свободы слова 24 апреля поддержали три законопроекта:

№ 3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)";

№ 3378 "О внесении изменения в Бюджетный Кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы культуры в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)";

№ 3379 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно государственной поддержки культуры, малого бизнеса и креативных индустрий в связи с действием мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

К теме COVID-19 и украинский туризм: как выходить из кризиса

Здесь речь идет об изменениях в ряд законодательных актов относительно государственной поддержки сферы культуры, туризма, малого и среднего бизнеса.

В частности, законопроекты предусматривают такие решения:

введение налоговых льгот и преференций по уплате арендной платы и налога за земельные участки государственной и коммунальной собственности;

освобождение некоторых операций от уплаты ряда налогов и сборов;

возможность уменьшения арендной платы за пользование недвижимым имуществом;

упрощается процедура получения государственной помощи;

государственная поддержка кинематографии до конца года дополняется предоставлением государственной субсидии (объемом до 100%) на развитие кинопроекта.

Также предлагают ряд дополнительных рекомендаций, среди которых:

беспроцентное кредитование под обязательство не сокращать наемных работников;

компенсации части процентов по банковским кредитам для организаций, в штате которых официально трудоустроены не менее 50 человек, и которые во время карантина не проводили сокращений работников (или создадут минимум 50 рабочих мест после окончания карантина);

оказание адресной финансовой поддержки туроператорам, которые понесли значительные расходы.

А вы читали? Когда пандемия отступит: как изменится мир после карантина

13 мая Верховная Рада поддержала законопроект № 3377. Как отметил глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, это поможет культуре восстановиться после карантинного кризиса. Впереди – второе чтение.

В частности, этот законопроект предусматривает, что:

расширится применение грантовой системы государственной помощи для институциональной и индивидуальной поддержки в области культуры, креативных индустрий и туризма;

выделенные деньги не будут облагаться налогом и являются невозвратными;

будет введен ряд облегчений на время карантина и до конца года.

Следующий шаг, по словам Ткаченко – добиться уменьшения ставки НДС и ввести ее на уровне 7%. На гранты будут требовать выделить минимум 1,8 млрд грн – эта сумма должна быть заложена в бюджет уже в этом году.

Позиция деятелей культуры: каких шагов ждут от государства?

Как рассказала в комментарии сайту 24 канала генеральный директор Мистецького арсенала Олеся Островская-Лютая, сейчас культурным институтам очень нужна ясность относительно дальнейшего развития событий – насколько это возможно, – и координация различных государственных служб.

В частности, речь идет о согласованности подходов и требований к работе учреждений со стороны органов управления: Минздрава, санитарных служб, регулирующих органов типа Антимонопольного комитета. Сейчас этой координации не хватает – каждый вводит свои требования, которые не всегда возможно выполнить.

Однако, по словам генерального директора, законопроект по поддержке культуры на период пандемии, внесенный Комитетом по вопросам гуманитарной политики, является очень удачным шагом.

Там учтено много вызовов, и я надеюсь на принятие этого закона. Конечно, институтам культуры, подвергшимся экономическому удару, нужны прямые финансовые "инъекции" в поддержку институциональной работы. Но мне сложно судить, насколько это вообще возможно, при нынешней экономической ситуации,

– объяснила Олеся Островская-Лютая.

Что касается непосредственно деятельности Мистецького арсенала, то на культурный комплекс сейчас коренным образом влияют две вещи:

пока что нет возможности организовывать фестивали, выставки, дискуссии и спектакли так, как это было до пандемии, но при этом необходимо держать контакт с аудиториями. Поэтому большая часть программной деятельности теперь переходит в онлайн : "Это – сложная энергозатратная работа, секретами которой нужно овладевать прямо в реальном времени. Она имеет совсем другое влияние на аудиторию, и пока еще не существует модели монетизации такой работы";

: "Это – сложная энергозатратная работа, секретами которой нужно овладевать прямо в реальном времени. Она имеет совсем другое влияние на аудиторию, и пока еще не существует модели монетизации такой работы"; как и каждая организация, чья экономическая модель зависит от событий в реальном пространстве, Мистецький арсенал страдает от очень тяжелого экономического удара. Поэтому здесь сейчас стараются максимально ограничивать расходы (хотя это может повлиять на качество программной работы, в том числе и онлайн) и ищут алгоритмы уменьшения удара.



Одна из выставок в Мистецькому арсеналі / Фото Мистецький арсенал

Что касается театров, то тут были проблемы с поддержкой от государства и до карантина. Сейчас ситуация в разы усложнилась.

Драматург, руководитель драматургического отдела Центра Леся Курбаса Неда Неждана объясняет сайту 24 канала, что больше всего сейчас страдают независимые театры, которые фактически остались без средств существования: ни одной программы для их адресной поддержки нет. При том, что эти заведения работают для таких же граждан и платят налоги. То же касается драматургов, переводчиков, других фрилансеров, которые получали заработок только по сбору. Опять же, все они платят налоги государству.

Так, независимым театрам на время карантина необходимы хотя бы какие-то разовые выплаты. А на будущее – то, о чем давно говорится, – предоставление помещений на льготных условиях – не аренды, как сейчас, а резиденции. Такая практика существует во всем мире, где независимые театры составляют большинство, и есть много программ поддержки, в том числе и драматургов.

Я могу назвать десяток программ поддержки во Франции, Германии, Англии. У нас – ни одной. И этот карантин как раз проявляет такую фактически геноцидную политику по отношению к людям искусства,

– говорит Неда Неждана.

Сейчас многие фирмы закрывают, появляются помещения в коммунальной собственности. Если бы их предоставили независимым театрам – это уже могло бы дать какой-то старт на будущее, чтобы потом выйти из этого кризиса. В противном случае он может стать непоправимым ударом для указанных профессионалов.

Для драматургов же, по словам эксперта, стоит хотя бы вернуть те программы закупок пьес и переводов, которые были раньше. А также – создать новые программы поддержки, адресные: на книги, постановки и т.п., которые существуют во всем мире. В Украине такая была единственная и касалась она закупок первопрочтений – то есть первых постановок пьесы и переводов. Однако еще Виктор Янукович ее заблокировал, а потом это ликвидировали вообще.

Обычные театры (те, которые имеют поддержку), конечно, сегодня также столкнулись со значительными ограничениями: "Но там хоть что-то есть, здесь – вообще ничего".

Кризис усугубил и без того непростое положение украинских театров​ / Фото unsplash

Фактически все вышеупомянутое – нормальная практика, которой у нас нет. Просто карантин эти проблемы сделал еще более видимыми – сейчас нет и тех источников финансирования, которые были ранее (например, продажа билетов).

Кроме того, как отмечает Неда Неждана, следовало бы выделить разовую экстренную программу для тех театров, драматургов, переводчиков, которые активно работали и потеряли возможность каких-либо компенсаций на время карантина. При этом, по ее словам, разовые гранты, без адресных программ, глобально не решат ничего. Они могут быть только как бонус.

Я как-то проезжала и увидела человека с табличкой "Я не ел два дня". И я себе с ужасом думаю, а сколько людей в театральной сфере, в независимом секторе, сейчас в таких условиях?

Сам Центр Леся Курбаса имеет несколько направлений: научное, культурологические (связанные с мастер-классами), драматургическое и, собственно, представления – не только проекты Центра, но и сотрудничество со многими независимыми театрами. Здесь также столкнулись с сокращением зарплат и, разумеется, отсутствием денег из спектаклей и продажи книг. И, если мастер-классы и определенную научную работу проводят онлайн (хотя это и бесплатно, и сузило аудиторию), то в отношении самих спектаклей – репетиции якобы разрешили, но на практике возникают проблемы с проездом в Центр для актеров и других работников. Денег на транспорт (такси) не компенсируют, а разрешений на пользование автобусами и троллейбусами нет.

Читайте также Социальная дистанция: что это и как надолго может затянуться

12 мая в 20 украинских городах в небо направили сотни прожекторов – таким образом, работники культурных и креативных индустрий попытались привлечь внимание к проблемам сферы в период карантина. Организаторы и участники акции призвали власть начать диалог относительно возможных сценариев выхода из карантина для культурной сферы.

Они отмечают: "когда правительства других стран спасают свои экономики путем поддержки населения и бизнеса, планируют поэтапные выходы из карантина, и прогнозируют вероятные сценарии для индустрий, украинское правительство еще только разрабатывает программы преодоления кризиса".

При этом сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий находится в забвении... План почти готов для всех отраслей, кроме индустрии культуры и зрелищ. Похоже нас нет в сценарии правительства,

– сказано на странице Kyiv Music Days в Facebook.

Ответ ждут более 250 тысячах украинских артистов, актеров, музыкантов, организаторов мероприятий, работу которых остановил карантин и которые пока не имеют полного понимания того, как будет восстанавливаться их деятельность.

Смотрите видео акции #стопкультурнийкарантин: