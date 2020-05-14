Как культура Львова будет выходить из карантина: мэрия наработала 5 этапов

Во Львове городская власть обнародовала пять этапов выхода культуры из карантина. Их разработали совместно с представителями различных культурных сред города. Все эти меры будут внедрять постепенно и только если количество больных коронавирусом уменьшится.

Как подчеркнул заместитель городского головы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, это впервые в истории, когда одномоментно закрылись театры, музеи, библиотеки, галереи и пр. И за эти два месяца уже все успели соскучиться по культуре. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.

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Последние недели было много встреч с руководителями и лидерами различных культурных институтов, и уже сегодня можем предложить 5 этапов выхода культуры из карантина,

- подчеркнул Москаленко.

Как культура Львова будет выходить из карантина

Этап 1 - Май

Пилотное открытие музейных пространств под открытым небом. Уже с 11 мая начал работу Музей народной архитектуры и быта имени Шептицкого, Территория террора и Лычаковское кладбище.

Запуск автокинотеатров.

Театры начнут восстановление репетиций.

Открытие выставок под открытым небом.

Открытие уличных экспозиций.

Этап 2 - Июнь

Открытие медиатек и библиотек (сначала абонемент, затем и залы коворкинга).

Открытие народных домов (индивидуальные занятия).

Открытие молодежных центров.

Возможность проведения событий с ограниченным количеством людей на открытом пространстве при соблюдении отдельного протокола (в частности, в парковых зонах).

Полноценное открытие выставок в закрытых помещениях (при условии соблюдения отдельного протокола) и галерей.

Открытие кинотеатров под открытым небом.

Восстановление работы дополнительного количества музеев.

Этап 3 – Июль

Проведение концертов и театральных представлений на открытом пространстве.

Этап 4 - Август

Пилотное проведение событий в закрытых помещениях - при условии соблюдения отдельного протокола (театр, органный зал) - с ограниченным количеством людей.

Открытие кинотеатров в закрытых помещениях (по отдельным протоколом) - с ограниченным количеством людей.

Этап 5 - Сентябрь

Открытие музыкальных и художественных школ.

Увеличение разрешенного количества посетителей в театрах, концертных залах, опере, филармонии.

Восстановление возможности проведения тематических конференций и выставок.

Пилотное проведение событий фестивального типа и ярмарок – на открытом пространстве – при ограниченном количестве людей и по отдельному протоколу.

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Что известно о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин , потом его продлили до 22 мая. Однако, есть вероятность что и после этой даты карантин продлится.

, потом его продлили до 22 мая. Однако, есть вероятность что и после этой даты карантин продлится. Уже с 11 мая Украина начала ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина .

. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее , чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет.

, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет. С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки . А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки . Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Речь не идет, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.

. А 14 числа . Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Речь не идет, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции. По состоянию на 14 мая в Украине подтвердили 16 847 случаев COVID-19. 4 143 человека выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 456 инфицированных умерли.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала