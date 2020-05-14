Как культура Львова будет выходить из карантина: мэрия наработала 5 этапов
Во Львове городская власть обнародовала пять этапов выхода культуры из карантина. Их разработали совместно с представителями различных культурных сред города. Все эти меры будут внедрять постепенно и только если количество больных коронавирусом уменьшится.
Как подчеркнул заместитель городского головы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, это впервые в истории, когда одномоментно закрылись театры, музеи, библиотеки, галереи и пр. И за эти два месяца уже все успели соскучиться по культуре. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.
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Последние недели было много встреч с руководителями и лидерами различных культурных институтов, и уже сегодня можем предложить 5 этапов выхода культуры из карантина,
- подчеркнул Москаленко.
Как культура Львова будет выходить из карантина
Этап 1 - Май
- Пилотное открытие музейных пространств под открытым небом. Уже с 11 мая начал работу Музей народной архитектуры и быта имени Шептицкого, Территория террора и Лычаковское кладбище.
- Запуск автокинотеатров.
- Театры начнут восстановление репетиций.
- Открытие выставок под открытым небом.
- Открытие уличных экспозиций.
Этап 2 - Июнь
- Открытие медиатек и библиотек (сначала абонемент, затем и залы коворкинга).
- Открытие народных домов (индивидуальные занятия).
- Открытие молодежных центров.
- Возможность проведения событий с ограниченным количеством людей на открытом пространстве при соблюдении отдельного протокола (в частности, в парковых зонах).
- Полноценное открытие выставок в закрытых помещениях (при условии соблюдения отдельного протокола) и галерей.
- Открытие кинотеатров под открытым небом.
- Восстановление работы дополнительного количества музеев.
Этап 3 – Июль
- Проведение концертов и театральных представлений на открытом пространстве.
Этап 4 - Август
- Пилотное проведение событий в закрытых помещениях - при условии соблюдения отдельного протокола (театр, органный зал) - с ограниченным количеством людей.
- Открытие кинотеатров в закрытых помещениях (по отдельным протоколом) - с ограниченным количеством людей.
Этап 5 - Сентябрь
- Открытие музыкальных и художественных школ.
- Увеличение разрешенного количества посетителей в театрах, концертных залах, опере, филармонии.
- Восстановление возможности проведения тематических конференций и выставок.
- Пилотное проведение событий фестивального типа и ярмарок – на открытом пространстве – при ограниченном количестве людей и по отдельному протоколу.
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Что известно о выходе Украины из карантина
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, потом его продлили до 22 мая. Однако, есть вероятность что и после этой даты карантин продлится.
- Уже с 11 мая Украина начала ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет.
- С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки. Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Речь не идет, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.
- По состоянию на 14 мая в Украине подтвердили 16 847 случаев COVID-19. 4 143 человека выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 456 инфицированных умерли.
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала