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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Как культура Львова будет выходить из карантина: мэрия наработала 5 этапов

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Во Львове разработали 5 этапов выхода культуры из карантина
Во Львове разработали 5 этапов выхода культуры из карантина / 24 канал

Во Львове городская власть обнародовала пять этапов выхода культуры из карантина. Их разработали совместно с представителями различных культурных сред города. Все эти меры будут внедрять постепенно и только если количество больных коронавирусом уменьшится.

Как подчеркнул заместитель городского головы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, это впервые в истории, когда одномоментно закрылись театры, музеи, библиотеки, галереи и пр. И за эти два месяца уже все успели соскучиться по культуре. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.

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Последние недели было много встреч с руководителями и лидерами различных культурных институтов, и уже сегодня можем предложить 5 этапов выхода культуры из карантина,
- подчеркнул Москаленко.

Как культура Львова будет выходить из карантина

Этап 1 - Май

  • Пилотное открытие музейных пространств под открытым небом. Уже с 11 мая начал работу Музей народной архитектуры и быта имени Шептицкого, Территория террора и Лычаковское кладбище.
  • Запуск автокинотеатров.
  • Театры начнут восстановление репетиций.
  • Открытие выставок под открытым небом.
  • Открытие уличных экспозиций.

Этап 2 - Июнь

  • Открытие медиатек и библиотек (сначала абонемент, затем и залы коворкинга).
  • Открытие народных домов (индивидуальные занятия).
  • Открытие молодежных центров.
  • Возможность проведения событий с ограниченным количеством людей на открытом пространстве при соблюдении отдельного протокола (в частности, в парковых зонах).
  • Полноценное открытие выставок в закрытых помещениях (при условии соблюдения отдельного протокола) и галерей.
  • Открытие кинотеатров под открытым небом.
  • Восстановление работы дополнительного количества музеев.

Этап 3 – Июль

  • Проведение концертов и театральных представлений на открытом пространстве.

Этап 4 - Август

  • Пилотное проведение событий в закрытых помещениях - при условии соблюдения отдельного протокола (театр, органный зал) - с ограниченным количеством людей.
  • Открытие кинотеатров в закрытых помещениях (по отдельным протоколом) - с ограниченным количеством людей.

Этап 5 - Сентябрь

  • Открытие музыкальных и художественных школ.
  • Увеличение разрешенного количества посетителей в театрах, концертных залах, опере, филармонии.
  • Восстановление возможности проведения тематических конференций и выставок.
  • Пилотное проведение событий фестивального типа и ярмарок – на открытом пространстве – при ограниченном количестве людей и по отдельному протоколу.

Обратите внимание Карантин ослабят 22 мая: откроют садики, гостиницы и проведут ВНО

Что известно о выходе Украины из карантина

  • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, потом его продлили до 22 мая. Однако, есть вероятность что и после этой даты карантин продлится.
  • Уже с 11 мая Украина начала ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
  • По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет.
  • С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки. Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Речь не идет, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.
  • По состоянию на 14 мая в Украине подтвердили 16 847 случаев COVID-19. 4 143 человека выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 456 инфицированных умерли.

етапи виходу з карантину
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Новости культуры Новости Львова Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Исскусство Театр Концерты Музеи
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