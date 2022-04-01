Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, сообщает 24 канал.

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С Россией отказываются работать заведения культуры

Ткаченко рассказал, что более 100 институций и учреждений культуры в цивилизованном мире отказались от сотрудничества с Россией.

Завтра я буду разговаривать со всеми министрами культуры ЕС, где, собственно, продолжу этот тезис о необходимости установления культурного занавеса, равно как и введения санкций против пропагандистских каналов. Безусловно, влияние произошло не только на нас, но и на Европу также,

– заметил министр.

Он добавил, что и сами "путинцы" говорят, что единственное оружие, которое они могут использовать для донесения своих наративов, – это культура.

"Поэтому для нас есть неотложная проблема до момента вывода войск из Украины – прекратить всевозможное сотрудничество как украинских художников, так и цивилизованного мира с тем, что так называемая "мягкая сила России" несет в мир. А несет она пули и убийства", – подытожил министр.

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