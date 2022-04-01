Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

Отметьте Фейками россияне пытаются перечеркнуть свою античеловеческую деятельность во время войны

Министр рассказал о нарративах контрпропаганды

Ткаченко отметил, что над нарративами контрпропаганды работает Центр стратегических коммуникаций.

Также работают интернет войска и многие волонтеры. И, собственно, одним из лучших средств является русскоязычный канал "FREEДОМ", который мы запустили на базе международной платформы иновещания,

– отметил министр.

По его словам, методов контрпропаганды много, но самый главный из них – это правда.

"Весь мир уже знает о том, кто начал эту агрессию, как бороться с нарративами. И наша задача сейчас – отключить российские пропагандистские каналы там, где это возможно", – отметил Ткаченко.

Министр добавил, что также необходимо закрыть культурным занавесом тех путинских "художников", которые вывешивают на своих театрах букву "Z". Ткаченко подчеркнул, что им не будет места в цивилизованном мире.

Будет интересно – В России возмущаются, что у Украины будут страны-гаранты безопасности