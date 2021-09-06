Верховна Рада повернулася з 1,5-місячних літніх канікул і стає тепер до роботи. Для довідки, за регламентом осінньо-зимова сесія завжди стартує першого вівторка осені, тобто вже від завтра – 7 вересня.

К теме Зеленский может распустить Раду, – политолог о голосовании важных законов

Для нинішнього парламенту, який в нас за ліком вже аж 9 скликання, буде вже аж 6 сесія.

Розумію, і цифр забагато, й інформація може є зайвою для пересічного українця, тож перекажу головне.

Наші з вами народні обранці з вівторка повертаються до роботи й працюватимуть аж до 20 чисел січня. У сесійній залі будуть збиратися тиждень через тиждень: щовівторка, четверга та п'ятниці.

Що ухвалюватимуть

З головного, що мають нам за ці наступні 5 місяців хорошого зробити, так це ухвалити бюджет країни. Також у другому читанні ухвалити так званий антиолігархічний закон Володимира Зеленського.

Про ці 2 пункти – зараз трохи детальніше.

• Бюджет на 2022 рік

Щодо бюджету на 2022 рік – так от, розглядати і ухвалювати його візьмуться ближче до зими. Робитимуть це досить довго і вкрай нудно.

Там будуть тисячі правок і стільки ж голосувань. Глядачі Ради під такі трансляції чудово засинатимуть.

Ба більше, нудитимуться й журналісти, які працюватимуть в Раді. Нудитимуться і більшість депутатів у сесійній залі. Однак треба розуміти, що для решти народних обранців – тих, які в Раду делеговані олігархами або ж вже там перекуплені – для них це буде просто "гаряча пора".

Це для них час "збирання врожаю". Чесно кажучи, це справжній сенс їхнього в парламенті існування, адже вони будуть дерибанити державний бюджет.

Це приблизно трильйон гривень, тобто мільйон мільйонів). Дерибанитимуть вони його так, щоб своїм "хазяйвам-олігархам" урвати якомога більший шматок того бюджету.

Відповідно, то будуть справжні кулуарні війни й підкилимні інтриги. Не минеться без договорняків, взаємозаліків і спроб підкупу тих усіх чесних нардепів, які головний кошторис України намагатимуться ділити в інтересах України й українців, але не в інтересах українських олігархів.

До слова! Ближче до Нового року у "Pro новинах" на 24 каналі ми, звісно, всі ці нюанси будемо висвітлювати. Попри зовнішню нецікавість й нудні голосування щодо держбюджету, насправді навколо нього там кипітимуть справжні шекспірівські пристрасті.

• Антиолігархічний закон

І не менш цікава, але, напевно, трагічна історія очікує нас у Верховній Раді трохи раніше, аніж голосування по бюджету. Це буде розгляд правок та голосування в другому читанні так званого антиолігархічного закону від Зеленського.

Стоит прочитать Более тысячи поправок: в Раде рассказали об обновленном законопроекте об олигархах

Чому називаю цю майбутню історію трагічною, бо маю певні побоювання, що зараз на замовлення тих таки олігархів наші нардепи цей закон спотворять правками.

Вихолостять його, вирвуть йому зуби, щоб олігархи себе із ним почували у безпеці.

Або ж другий можливий варіант – під надуманим приводом просто відкладуть його розгляд. Наприклад, відправлять на доопрацювання (звісно, з метою покращення, як же інакше).

Таким моїм песимістичним прогнозам вже маю 2 опосередковані докази.

Перший момент – на телеканалі Ріната Ахметова раптом припинили випуск телепрограми "Велика деолігархізація". Мовляв, вже немає такої в Україні проблеми.



Іншими словами – схоже, що головний олігарх країни реально натепер не бачить собі від того закону загрози, а тому закрив цей телевізійний проєкт. Його ведучою, до слова, була колишня прессекретарка президента пані Юлія Мендель.



Мовляв, вже немає такої в Україні проблеми. Іншими словами – схоже, що головний олігарх країни реально натепер не бачить собі від того закону загрози, а тому закрив цей телевізійний проєкт. Його ведучою, до слова, була колишня прессекретарка президента пані Юлія Мендель. Другий момент – майже 1300 правок, поданих депутатами. Це доказ моїх песимістичних прогнозів щодо невтішного майбутнього антиолігархічного закону в Україні.

Ще є лист від уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової із закликом не поспішати той закон голосувати. Мовляв, можуть там права людини порушуватися.

Краще його нібито попередньо відправити до Європи на розгляд та вивчення – хай спочатку своє слово скажуть фахівці Венеційської комісії.

О чем говорится Есть вмешательство в личную жизнь, – Денисова раскритиковала законопроект об олигархах

Можливо, і так. Можливо, варто, щоб розумніші за нас на той закон поглянули. Як не крути, це все одно точно розтягне в часі нашу боротьбу з олігархами.

Для них кожен день їхнього існування – це мільйони гривень прибутку. Водночас нам з вами – простим українцям – це мільйонні збитки кожного дня.

Дивіться "Pro новини" з Артемом Овдієнком за 6 вересня: відео