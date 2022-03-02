Женщина также признала, что Кремль скрывает ужасные потери армии оккупанта.

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"Даже человек, далекий от военной профессии, понимает, что за несколько суток интенсивных столкновений не может не быть жертв!" – добавила она.

Россия за неделю войны с Украиной, которую сама и развязала, потеряла более 5800 своих военных. Однако генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос говорит, что это не останавливает Владимира Путина.