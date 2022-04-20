В частности, на железнодорожной станции "Купянск-Сортировочный" зафиксировали, что россияне разгружают эшелоны с вооружением и военную технику.

К теме СБУ обнаружила на Харьковщине скрытый склад с боеприпасами на 200 миллионов долларов

Кроме этого, оккупанты перемещают артиллерийские подразделения.

Заметим, что россияне дополнительно перегруппировали войска на Изюмском направлении. Также в Харьковской области враги иногда переодеваются в военную форму украинского образца.

Вас может заинтересовать – какие страны поставили больше всего оружия для России: смотрите видео