Зокрема на залізничній станції "Куп'янськ-Сортувальний" зафіксували, що росіяни розвантажують ешелони з озброєнням та військову техніку.

До теми СБУ виявила на Харківщині законспірований склад із боєприпасами на 200 мільйонів доларів

Окрім цього, окупанти переміщують артилерійські підрозділи.

Зауважимо, що додатково росіяни перегрупували війська на Ізюмському напрямку. Також на Харківщині вороги іноді переодягаються у військову форму українського зразка.

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