Сразу после этого депутат городского совета Николай Маслий исчез. Эту информацию подтвердили коллеги Маслия.

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Николай Маслий исчез после разговора с оккупантами

Как рассказали сами митингующие, российские военные сначала отозвали депутата в сторону "поговорить". Затем они начали стрелять и выпустили дымовые заряды.

После этого Николая никто не видел уже более 8 часов. Пока невозможно установить его место пребывания.

Мэр Купянска сдал город оккупантам

Городского главу Купянска Геннадия Мацегора в 2020 году избрали от партии ОПЗЖ. Он сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.

На госизмену пошли и работники местного отделения полиции.

Прокуратура области сообщила о подозрении Купянскому городскому главе в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти, и в государственной измене.

Теперь безоружные жители Купянска выходят на улицы и требуют убираться из их города. Люди несут флаги Украины, поют государственный гимн Украины, скандируют "Купянск – это Украина" и бросаются на автомобили оккупантов.

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