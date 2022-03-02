Одразу після цього депутат міської ради Микола Маслій зник. Цю інформацію підтвердили колеги Маслія.

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Микола Маслій зник після розмови з окупантами

Як розповіли самі мітингувальники, російські військові спочатку відкликали депутата убік "поговорити". Потім вони почали стріляти та випустили димові заряди.

Після цього Миколи ніхто не бачив уже понад 8 годин. Наразі поки неможливо втсановити його місце перебування.

Мер Куп’янська здав місто окупантам

Міського голову Куп'янська Геннадія Мацегора 2020 року обрали від партії ОПЗЖ. Він сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.

На держзраду пішли і працівники місцевого відділення поліції.

Прокуратура області повідомила про підозру Куп’янському міському голові у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та у державній зраді.

Тепер беззбройні жителі Куп'янська виходять на вулиці та вимагають забиратися з їхнього міста. Люди несуть прапори України, співають державний гімн України, скандують "Куп'янськ – це Україна" та кидаються на автомобілі окупантів.

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