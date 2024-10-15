На Купянском направлении интенсивность боевых действий переходит за пределы выше средней. Об этом в эфире телемарафона сообщил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирка Юрий Федоренко, передает 24 Канал.

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О ситуации на Купянском направлении

Несмотря на интенсивность боевых действий, за последний период времени противник не имел никаких тактических успехов на поле боя. Вся живая сила и техника противника своевременно обнаруживается благодаря объединенной работе украинской армии и беспилотных систем.

Противник атакует всем, чем может, в частности легкобронированной и бронированной техникой, высокоманевренной техникой, применяет авиацию и все возможные виды беспилотных систем. Кроме этого, наблюдаются массированные штурмы живой силой.

Враг пробегает в чистом поле, от позиции к позиции. Бегут десять человек, девять из них Силы обороны ликвидировали, один добегает. Следующая волна – два добежало. Затем противник перегруппировывается и пытается прижимать дальше,

– говорит Юрий Федоренко.

Российская армия выполняет задачу, несмотря на потери. Россияне хотят продвинуться к Купянскому-Узловому. Идут тяжелые бои, однако на сегодня украинская армия близка к тому, чтобы в полной мере остановить противника.