На Куп'янському напрямку інтенсивність бойових дій переходить за межі вище середньої. Про це в ефірі телемарафону повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко, передає 24 Канал.

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Про ситуацію на Куп'янському напрямку

Попри інтенсивність бойових дій, за останній період часу противник не мав жодних тактичних успіхів на полі бою. Вся жива сила та техніка противника своєчасно виявляється завдяки об'єднаній роботі української армії та безпілотних систем.

Противник атакує всім чим може, зокрема легкоброньованою та броньованою технікою, високоманевреною технікою, застосовує авіацію та всі можливі види безпілотних систем. Окрім цього, спостерігаються масовані штурми живою силою.

Ворог пробігає в чистому полі, від позиції до позиції. Біжать десять осіб, дев'ять з них Сили оборони ліквідували, один добіг. Наступна хвиля – два добігло. Потім противник перегруповується та намагається притискати далі,

– каже Юрій Федоренко.

Російська армія виконує завдання, попри втрати. Росіяни хочуть просунутися до Куп'янського-Вузлового. Йдуть важкі бої, проте на сьогодні українська армія близька до того, щоб повною мірою зупинити противника.