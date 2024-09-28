В ежедневной сводке на 24 Канале военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан разобрал действия россиян на Покровском направлении.

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Ситуация на фронте

По его словам, оперативный прорыв на Покровском направлении не был подкреплен достаточным количеством резервов, даже в начале. Ведь от Донецка до Покровска 55 километров по прямой и обеспечить там серьезное количество войска – они просто не смогли.

В сам прорыв они пошли, а резервов не хватило. Тем более еще и наши действия на Курском направлении отвлекли внимание нескольких десятков тысяч российских войск. Пара дивизий, как минимум. Так что, они не появились на Покровском направлении,

– объяснил Роман Свитан.

По его мнению, можно сказать, что на данный момент опасная ситуация именно для Покровского направления - снята.

"Однако россияне развернулись в сторону: Курахово, Угледар. Там очень опасная ситуация и она не улучшается. Нужно принимать срочные меры – для этого у нас осталось несколько дней", – добавил военный эксперт.

Пожар на военном полигоне

В российском Тамбове горит территория, принадлежащая Минобороны, вероятно, на военном полигоне.

Роман Свитан предположил, что, скорее всего, это работа наших групп сопротивления, которые выполняют боевые задачи на военных объектах. Слишком хорошо горит и дымит, то есть могли были уничтожены определенные военные объекты.

"Сейчас очень много групп сопротивления по всей территории России. Начиная от Кавказа и заканчивая Якутией", – добавил Роман Свитан.