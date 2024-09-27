Несмотря на то, что ядерные угрозы Путина все еще работают на определенных западных политиков, британский профессор оборонных исследований Майкл Кларк в разговоре с 24 Каналом заметил, что ядерный кризис из-за так называемой "эскалации", которой Путин считает разрешение бить по России, – является надуманным. Больше об этом, сколько дальнобойных ракет партнеры могут предоставить Украине и с какими проблемами столкнется Россия в 2025 году – читайте далее в материале.

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Путин забыл, что Москву тоже можно стереть с лица земли

В своем интервью на Times Radio вы сказали, если бы премьер-министр Великобритании отдал приказ – Москва была бы уничтожена. В то время, как российский диктатор Владимир Путин продолжает угрожать войной с НАТО, как вы считаете, россияне помнят, что НАТО также имеет собственное ядерное оружие?

Если вы послушаете россиян, которые выступают на спонсируемом и контролируемом государством телевидении каждый вечер, то поймете, что они не осознают, что НАТО имеет собственное ядерное оружие. И я лишь подчеркнул то, что Великобритания имеет независимые силы ядерного сдерживания, нравится вам это или нет. Некоторые люди выступают очень против этого, я четко понимаю почему, но это просто технологический факт.

Каждый день и каждую ночь наши атомные подводные лодки находятся где-то в водах Северной Атлантики, и если любой британский премьер-министр отдает приказ о запуске ракет, то они выпустили бы свои ракеты через 55 минут после того, как этот приказ будет отдан. А когда вы посмотрите на количество боеголовок, которые одна лодка бы могла запустить – это около сорока.

В таком случае уже неважно, сколько российской ПВО удастся сбить, их все равно будет достаточно, чтобы уничтожить Москву. Каждая отдельная боеголовка примерно в 6 раз больше боеголовки, которая сбрасывалась на Хиросиму или Нагасаки. Так что это просто прямой технологический факт. Вот что такое ядерное сдерживание. Крайне неприятно об этом думать, но это мир, в котором мы живем.

И когда вы слушаете, как некоторые россияне и люди вроде Сергея Караганова (российский политолог, который призвал нанести "превентивный" ядерный удар по Европе – 24 Канал), которых я когда-то достаточно хорошо знал, говорят о том, что Россия должна быть готова применить ядерное оружие против европейских государств, тогда кажется, они забывают, что мы находимся в ситуации взаимного ядерного сдерживания.

Означает ли это, что российская столица и Россия уязвимы к ядерному оружию НАТО?

Да, российская столица абсолютно уязвима к британскому ядерному оружию. Я имею в виду факт в том, что британское ядерное оружие нацеливается по плану НАТО, который является частью американского единого интегрированного оперативного плана. Поэтому в любой совместной войне британское ядерное оружие будет использоваться в соответствии с требованиями НАТО.

Она не обязательно будет нацелена на Москву, но если Кремль решит нанести ядерный удар по Британии, то британское оружие, я могу вам пообещать, точно достанет до Москвы. Такой была доктрина с начала 1960-х годов, и это то, что могло бы произойти. Если бы речь шла о России и Британии в каком-то сумасшедшем ядерном кризисе, то все наше оружие точно было бы нацелено на Москву.

Насколько реален сейчас ядерный кризис

С вашей точки зрения, сдержат ли ядерные угрозы Путина западных лидеров от того, чтобы позволить Украине наносить удары глубоко внутри России с помощью оружия западного производства, ударного оружия или крылатых ракет Storm Shadow?

Они уже это делают. Я думаю, будет справедливо сказать, что ядерные угрозы России не производят большого впечатления на Британию, и они не производят большого впечатления на наших коллег в скандинавских государствах, в странах Балтии: в Эстонии, Латвии, Литве. Но они производят определенное впечатление на некоторых наших коллег в других европейских странах, и они влияют на общественное мнение.

Вы можете увидеть эффект от этого, безусловно, в Германии, Италии и некоторых странах Южной Европы. Поэтому я считаю печальным фактом то, что просто угрозы ядерным оружием в довольно безрассудный способ, который Путин и некоторые другие члены его ближайшего окружения делают на регулярной основе, могут повлиять на общественное мнение в определенных западных странах среди некоторых слоев населения.

Обратите внимание! На фоне обсуждений о разрешении Украине наносить удары вглубь России западным оружием Путин снова прибегнул к бряцанию "ядерной палкой". Так, диктатор объявил об изменении российской ядерной доктрины.

И таким странным образом это показывает, что ядерное сдерживание работает, и если вы угрожаете им достаточно часто, некоторые люди начинают направлять свою политику в соответствии с теми, кто этого боится.

И, несомненно, появилась идея позволить Украине использовать свое оружие, поставляемое Западом, для сильного удара по военным целям в России. Одной из причин, почему некоторые западные политики все еще очень настороженно относятся к этому, является общий страх эскалации.

А за страхом эскалации стоит перспектива того, что, возможно, в какой-то момент в будущем мы можем быть втянуты в ядерный кризис. Лично я считаю, что это очень надумано, я не очень переживаю об этом.

Мы всегда должны быть осторожными в отношении ядерной эскалации. Это слишком серьезно, чтобы говорить об этом легкомысленно, но мне кажется, что россияне получают очень дешевую победу, безрассудно разговаривая и пугая довольно много политиков и общественности в некоторых странах, на Западе и в Украине, и в США; создавая это ощущение, что мы должны поддерживать Украину, но не давать оружие, которое ей нужно, чтобы действительно победить. Это мне кажется очень противоречивой и запутанной политикой со стороны многих западных стран.

Когда Запад наконец позволит бить вглубь России

Также в одном из своих интервью на Times Radio вы говорили, что ракеты ATACMS или Storm Shadow могут быть использованы по России в течение нескольких недель. Считаете ли вы, что западные союзники уже приняли это решение?

Нет. Думаю, что это решение будет зависеть от того, что произойдет на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Там будет президент Владимир Зеленский. Он проведет переговоры с президентом Джо Байденом и американской администрацией и представит свой план на будущее, свои ожидания относительно того, как Украина будет вести войну.

За кулисами происходит много интенсивной дипломатии, в частности со стороны моей страны. Мое правительство в Великобритании достаточно усердно работает в телефонном режиме, разговаривая с союзниками по всему альянсу НАТО. Думаю, что если произойдет прорыв в вопросе использования западного дальнобойного оружия по территории России, то это будет, вероятно, на следующей неделе и об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Итак, когда я говорю, что, по моему мнению, удары будут разрешены для использования в ближайшие дни, я имею в виду, что это может произойти на следующей неделе.

Не могу этого гарантировать, я просто предполагаю, но я был бы очень разочарован, если бы не было разрешения на использование дальнобойного оружия против чисто военных целей внутри России и военных целей, которые имеют прямое отношение к российскому вторжению и войне внутри Украины. Причем на основе набора целей, который может быть предложен западным союзникам для утверждения.

Я думаю, что Украина очень четко дала понять относительно целей в России, о которых думает. В частности, если некоторые из этих целей недопустимы, то, возможно, их вычеркнут из списка. Украина готова сделать все необходимое, чтобы заверить партнеров, что это чисто военный ответ. Думаю, это то, что президент Зеленский и его штаб, вероятно, скажут Соединенным Штатам во время визита. И лично я надеюсь, что им все удастся.

Зеленский прибыл в Капитолий / Getty Images

4 ракеты, которые нужны Украине

О чем они ведут переговоры: какое оружие будет использовано, например, ракеты ATACMS или Storm Shadow, или об условиях для этого решения?

Да, я думаю, что есть 4 ракеты или системы, которые особенно важны для Украины. Одной из них является Storm Shadow, но это требует одобрения США. Имею в виду, что Британия могла бы дать разрешение Киеву на использование Storm Shadow сейчас, и они могут быть использованы – технически их можно было бы запускать. Но есть вероятность, что они не смогут пробить российскую ПВО без помощи США в вопросе нацеливания.

Думаю, что там есть техническая проблема. Поэтому наиболее вероятно Storm Shadow, а SCALP – это французская версия Storm Shadow.

Вторая – это ATACMS, которые являются баллистическими ракетами наземного базирования. Они будут очень эффективными, поскольку от них очень трудно защититься. Storm Shadow – это крылатая ракета, которая движется со скоростью самолета, зато ATACMS – это баллистическая ракета, которая движется со скоростью ракеты, которая падает и это очень усложняет защиту от нее. Поэтому ракеты ATACMS действительно важны.

Еще одна ракета называется JASSM, которая опять же является американской ракетой. Это очень хорошая ракета, и есть достаточно большой интерес к тому, чтобы позволить использовать ракеты JASSM и поставлять их в Украину.

Четвертая – это немецкая ракета TAURUS, которую Берлин неоднократно отказывался поставлять Украине. TAURUS будут очень хороши, они более полезны для Украины, чем Storm Shadow. Однако канцлер Германии заявил, что они не будут поставлены.

Зато члены немецкого правительства считают, что должно быть (поставки ракет – 24 Канал). Германия, как всегда, расколота по этому поводу. Берлин колеблется по этому, но канцлер Шольц абсолютно исключает это в обозримом будущем. Посмотрим, сколько продлится это, ведь он меняет свое мнение по многим вещам. Но пока что Германия сказала "нет" поставке ракет TAURUS.

Прежде всего, какие бы ракеты или системы не были разрешены, ключевой вопрос – это цифры. Я имею в виду, что поставки 10 – 30 ракет не имеет значения для Украины. Нужно несколько сотен таких ракет для того, чтобы иметь возможность регулярно обстреливать российские военные объекты, что будет сдерживать их военно-воздушную мощь.

Это удержит россиян дальше от границы и усложнит работу российских планирующих бомб и баллистических ракет. В частности, северокорейских и иранских баллистических ракет, которые Россия запускает по Украине, как по гражданским объектам, так и по военным целям.

Немецкая ракета TAURUS / Getty Images

Сколько дальнобойных ракет Запад может дать Украине

Способны ли западные союзники предоставить Украине сотни таких дальнобойных средств, и считаете ли вы, что есть политическая воля предоставить Украине такое большое количество дальнобойных средств?

Сами европейцы могли бы обеспечить, скажем, несколько сотен, а Соединенные Штаты могли бы предоставить несколько сотен или тысячу ракет. Это касается, к сожалению, всех сфер – или мы говорим об артиллерийских боеприпасах, боеприпасах для стрелкового оружия, самолетах или о чем-либо другом. Мы обращаемся за помощью к США, когда нужно большое количество оружия, и европейцам понадобится время, чтобы увеличить собственное производство и иметь возможность предоставить больше, чем ограниченное количество систем для Украины.

Летом 2022 года такие люди как я, говорили, что к весне 2023 года будет кризис боеприпасов, потому что было понятно, что западные арсеналы достаточно малы. Наши производственные мощности сократились за последние более 20 лет, правительства не делали заказов на большее количество боеприпасов. Поэтому не было ничего удивительного, что мы столкнулись с кризисом боеприпасов зимой 2022 – 2023 годов.

Сейчас находимся перед зимой 2024 – 2025 годов, и ситуация только начинает улучшаться, потому что заказы, в которые европейские политики вложили деньги в прошлом году, начинают окупаться. Но даже эти заказы слишком малы, чтобы удовлетворить потребности, которые, вероятно, возникнут в 2025 году.

Что является главным препятствием для дальнобойных ударов

В чем вы видите главное препятствие для того, чтобы это решение было принято именно сейчас? Есть ли это препятствие в Белом доме?

Думаю, что в случае с Соединенными Штатами главное препятствие – в Белом доме. Я думаю, что у Джо Байдена есть мнения по разным взглядам. В общем считается, что госсекретарь Энтони Блинкен выступает за предоставление Украине ракет большей дальности, а советник по национальной безопасности Джейк Салливан – гораздо осторожнее.

Сам Байден склонен быть более осторожным, потому что он думает не только о благе Европы и Украины, но и о своем месте в истории и опасности войны, которая может выйти из-под контроля в последние 3 – 4 месяца его президентства. Итак, по моему мнению, главным препятствием действительно является мнение Белого дома. Мнения в Пентагоне, похоже, больше выступают за поставки, чем против.

Но в Европе настоящий раскол. Британия очень выступает за то, чтобы Украина имела дальнобойные системы. Франция тоже достаточно четко высказывается в этом вопросе. Но другие европейские партнеры – нет. Я имею в виду, что отношение Берлина является критическим не только из-за ракет TAURUS, но и потому, что его нерешительность влияет на другие европейские страны, потому что Германия является очень важной страной в Европе.

А Британия сейчас не является частью Европейского Союза, поэтому сейчас мы имеем меньшее влияние, чем имели раньше. Даже в НАТО наше влияние меньше, чем могло бы быть, из-за выхода из ЕС. Итак, в этом смысле мы уменьшили наше собственное влияние в сфере обороны и безопасности, как и во многих других вещах, выйдя из Евросоюза. Поэтому нерешительность Берлина имеет психологическое влияние на другие европейские страны, не только внутри самой Германии, но и на других партнеров.

Опасность заключается в том, что европейцы, как всегда, ожидают лидерства со стороны Соединенных Штатов. Если США возьмут на себя инициативу, Европа в конце концов последует за ними. Если Соединенные Штаты не готовы взять на себя ведущую роль, европейцы недостаточно объединены, чтобы взять на себя лидерство от США. Это было проблемой на протяжении последних более 40 лет. Вполне возможно, что будет по-другому.

Кто бы ни победил в США на президентских выборах, которые состоятся в ноябре, я думаю, что будущее американско-европейских отношений после будет совсем другим. Но все же есть такое, что европейцы много говорят – они очень настойчиво говорят о том, что будут делать. Впрочем, на самом деле они делают это только тогда, когда могут выстроиться в ряду позади Соединенных Штатов.

Есть ли смысл в том, чтобы США позволяли Украине наносить удары вглубь России только британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, но не ракетами ATACMS?

Это позволило бы Соединенным Штатам сказать, что это европейские ракеты, и то, что европейцы решат позволить Украине делать с ними, зависит от них. То есть, это дает им возможность дистанцироваться от любого решения.

Россияне будут делать вид, что это на них никак не повлияло. Так или иначе, они скажут, что США полностью виноваты в этой политике, позволяя Украине наносить удары по их стране. Это может иметь определенный эффект внутри Кремля, потому что показало бы, что Соединенные Штаты все еще очень осторожно бросают вызов Путину и всем этим безрассудным комментариям о войне, которые Путин постоянно делает.

Поэтому я вижу, что есть определенная логика в том, что Соединенные Штаты говорят Британии и Франции. Мол, поставляйте Storm Shadow и Scalp, мы будем жить с этим, и предоставим вам и украинцам минимальную помощь с наведением, но у вас не может быть ATACMS – вы не можете иметь ракету, которую вы действительно хотите, потому что это было бы вроде бы слишком "эскалационно".

Я вижу, что в этом есть определенная логика, но это очень тонкое различие. Думаю, если Соединенные Штаты заявят, что они поддерживают удары на большие расстояния по России, то они должны быть довольны любым оружием НАТО, способным на это.

Не кажется ли вам, что такая осторожность Белого дома лишь будет стимулировать необдуманные действия Путина?

Да, именно так и происходит. Она заключается в том, что каждый раз, когда мы отказываемся брать на себя ответственность за поддержку Украины в этой войне, мы стимулируем агрессию и безрассудство Путина.

Я говорил это с самого начала: мы все знаем, что будем пересекать эти "красные линии", поскольку эскалация была заложена в этот кризис с февраля 2022 года. И этот кризис станет еще опаснее, прежде чем мы сможем увидеть его конец. Мы просто должны принять это и попытаться с этим справиться.

Каждый раз, когда мы достигаем какой-то границы, поставляя Украине реактивные системы залпового огня, танки, или F-16 – мы ждем, а потом переступаем ее (границу – 24 Канал) слишком малым количеством и слишком поздно, чтобы реально изменить ситуацию.

Если мы будем пересекать эти линии раньше, четче и смелее, то Украина будет в гораздо лучшем положении, но кризис будет гораздо опаснее, чем он уже есть. Однако мы должны это принять. Думаю, что этот кризис нельзя сдержать на низком уровне, или если это произойдет, то Украина потеряет много территорий и будет на пути к ликвидации как независимая страна.

Считаете ли вы "красные линии" России нереальными?

По сути, это так. Путин постоянно говорит о "красных линиях", а потом, когда их пересекают, делает яростные комментарии, но больше ничего. Итак, когда люди говорят, мол, Путин делает это, Путин делает то, я отвечаю, что смотрите, он уже делает все возможное. Путин делает все возможное, чтобы уничтожить Украину, даже когда мы говорим: "А что еще он может сделать?" Если бы он мог сделать больше, он бы это сделал. Но факт в том, что он уже делает все возможное.

"Весной 2025 года у Путина станет больше проблем"

В то же время российская военная экономика демонстрирует не очень хорошие результаты, и, вероятно, не будет особенно хорошо работать в следующем году. Я имею в виду, что вопрос в том, что Путин поставил экономику России на военные рельсы, и это будет продолжаться, вероятно, в течение поколения. Это означает, что российское экономическое развитие в конце концов будет сдерживаться тем, что он является перманентной военной экономикой. Однако это также и плохо для Европы в целом, нам придется с этим жить.

Это также означает, что эта военная экономика Путина начнет работать действительно довольно плохо, думаю, даже на поле боя примерно с весны 2025 года. Там уже есть много проблем, и Путин будет все больше зависеть от поставок из-за рубежа.

Весной 2025 года Путина ждут проблемы / Getty Images

Если бы Запад действительно был решительным в этом вопросе, мы могли бы сделать достаточно много для предотвращения этих поставок из Северной Кореи и Ирана. Мы можем сделать гораздо дороже для КНДР, Ирана и Китая поставки компонентов для оружия российского производства. И я думаю, что в администрации Байдена есть призыв начать заниматься этим вопросом, пытаться следить за соблюдением санкций, которые нарушаются по всему миру.

Думаю, что администрация Байдена будет пытаться сделать достаточно много из этого между сегодняшним днем и январем, когда Байден, кто бы ни победил на выборах, уйдет в отставку. По моему мнению, одним из его наследий будет то, что он провел эффективную санкционную кампанию против России.

Надо продолжать санкционные кампании. Нельзя просто объявить санкции, а потом сидеть сложа руки и ничего не делать, потому что все санкции можно обойти. Итак, объявив санкции, нужно преследовать тех, кто уклоняется от них; нужно продолжать закрывать лазейки и делать обход санкций дороже для тех, кто пытается это сделать.

Именно к этому американцы готовятся гораздо больше, так же как и Европейский Союз. Но им, вероятно, придется сделать гораздо больше в течение следующих 12 месяцев или около того. И это может быть более эффективно в ближайшие 12 месяцев, поскольку российская военная экономика остановится в течение 2025 года.

Как Лондон может реагировать на угрозы Кремля за разрешение бить по России

Также была интересная статья Reuters о том, что если Запад позволит Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по России, то варианты Путина в ответ могут включать удары по британским военным объектам, военным объектам Британии вблизи России или проведение ядерного испытания. С какими последствиями может столкнуться Россия, если пойдет на такой шаг?

Если британские военные объекты станут целью, мы будем относиться к этому так же как мы относимся к любой такой атаке – это криминал. Я думаю, что британские военные объекты действительно достаточно хорошо защищены, и мы достаточно хорошо отслеживаем преступников, в частности российских преступников, которые действуют на нашей территории.

Мы точно знаем, что произошло во время отравления Литвиненко в 2006 году. Мы точно знаем, что произошло с отравлением Скрипалей в 2018 году. Хотя преступники сбежали из России в то время, как мы узнали. Мы быстро узнали и россиянам это не сошло с рук в дипломатическом смысле.

Что известно об отравлении Литвиненко и Скрипалей Бывшего российского агента Александра Литвиненко отравили радиоактивным полонием-210 в Лондоне в 2006 году. Это привело к его смерти. Литвиненко был критиком Кремля, и расследование показало, что за его убийством стоят агенты российской спецслужбы.



Отравление Скрипалей произошло в 2018 году, когда бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери, что в Британии. Лондон обвинил Кремль в покушении на их жизнь, что вызвало международный скандал и новые санкции против России.



Больше о том, как Путин казнит своих врагов и оппонентов – читайте в материале 24 Канала Бывшего российского агента Александра Литвиненко отравили радиоактивным полонием-210 в Лондоне в 2006 году. Это привело к его смерти. Литвиненко был критиком Кремля, и расследование показало, что за его убийством стоят агенты российской спецслужбы.Отравление Скрипалей произошло в 2018 году, когда бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери, что в Британии. Лондон обвинил Кремль в покушении на их жизнь, что вызвало международный скандал и новые санкции против России.Больше о том, как Путин казнит своих врагов и оппонентов – читайте в материале 24 Канала по ссылке

Поэтому, если бы россияне начали думать об ударах по британским авиабазам или военно-морским базам, думаю, они бы поняли, что они никуда не убегут.

Не думаю, что Великобритания будет реагировать слишком остро. Мы просто относимся к этому как к такому же виду преступности, как в 2006 и 2018 годах. Мы уже подвержены этому, когда страдаем от регулярных попыток кибератак, атак программ-вымогателей, подавляющее большинство из которых происходит либо из России, или от групп, которые Кремль поддерживает за пределами России. И мы подвергаемся определенной степени попыток саботажа.

Поэтому мы наготове к этому, и в определенном смысле, не думаю, что это будет стратегически значимым. Делать с этим что-то было бы неудобно и дорого. Но я достаточно уверен, что британские спецслужбы действительно являются одной из сильных сторон, которые мы имеем. У нас есть много-много слабых мест в Британии, но одной из наших сильных сторон является борьба с терроризмом, разведка и противодействие диверсиям. У нас это действительно достаточно хорошо получается.

Что будет происходить на Курщине ближайшие 2 недели

Рассмотрим также крупнейшую атаку Украины на российский склад боеприпасов в Тверской области. Эта атака спровоцировала взрыв размером с землетрясение в России. Что вы думаете об этой масштабной атаке?

Да, это было впечатляюще. Имею в виду, что все, что зарегистрировано 2,2 по шкале Рихтера, является хорошим – это означает военную эффективность. В отчете указано, что это была база для хранения большого количества оружия, которое Россия получает от Северной Кореи и, возможно, Ирана. Итак, это хороший удар для Украины, и я думаю, что это значительно сократит поставки боеприпасов в Россию.

Безусловно, сидя в Великобритании, могу сказать, что кризис в Газе и вопрос Ливана и "Хезболлы" сейчас является главным вопросом на повестке дня. Не многие заметили, насколько важным был удар со стороны Украины, как бы Киев это не сделал. Мы можем спекулировать о беспилотниках, диверсии и т.д., но Украина, несомненно, создала этот мощный взрыв, и он получил очень мало освещения в Великобритании, потому что общее внимание было приковано к Ближнему Востоку.

Что вы думаете о текущей ситуации в Курской области? Какой вы видите нынешнюю стратегию Украины там?

Это опасная стратегия. Если что-то пойдет не так, то Украина может потерять и людей, и технику в Курске, а также потерять Покровск, и тогда это не ослабит там давление. Если это произойдет, думаю, что и президент Владимир Зеленский, и командующий генерал Александр Сырский будут находиться под большим давлением в Киеве. Это, очевидно, опасность для них.

Однако Курская наступательная операция все еще продолжается. Она началась 6 августа и продолжается уже более 6 недель. Интересно, что украинские войска не пытаются идти вперед, они идут боком внутри российской территории, что держит их фланги достаточно ограниченными и короткими. Это дает им хороший путь отступления назад через собственную сторону границы, если им это понадобится.

Что происходит в Курской области: смотрите на карте

Думаю, что мы увидим всплеск украинской активности в Курской области в течение следующих 2 недель. Причина, почему я это говорю, заключается в том, что я думаю, украинцы ждали российскую контратаку, которая состоялась и дошла вплоть до Снягости. Они этого не сделали – украинцы удержались там. И похоже, что все больше украинских сил продвигаются, чтобы захватить "карман" дальше на запад, а также дальше на юго-восток.

Так что, я думаю, что одна из причин этого, вероятно, связана с визитом президента Зеленского в Вашингтон. Думаю, ощущение того, что Украина все еще успешно борется в Курской области, будет важным политическим показателем, когда он будет в США и проведет дискуссии с президентом Байденом и командой.

Впрочем, общий расчет все равно опасен. Сейчас Украина не потеряла Покровск, хотя Россия находится в пределах артиллерийской досягаемости. Но если Киев потеряет Покровск и Часов Яр, который является возвышенностью, которая доминирует на подходе к Краматорску и Славянску, то отвлечение внимания Курском может выглядеть стратегической ошибкой.

Но если она не потеряет Покровск, не потеряет Часов Яр, а Курская операция сможет продлиться до конца октября – начала ноября, а значит, возможно, потом продлится в течение зимы, то я думаю, что Украина может достаточно много выиграть в долгосрочной перспективе от Курской операции. Но суть в том, что это опасное и рискованное дело. Надеюсь, этот риск оправдается.

Когда Путин может объявить мобилизацию

На Путина давят, чтобы он провел очередную мобилизационную кампанию, сообщает Wall Street Journal. Также в издании пишут, что Россия имеет большой дефицит человеческих ресурсов. Насколько вредной может быть еще одна мобилизационная кампания для Путина?

Да, я считаю, что он точно не хочет этого делать, потому что частичная мобилизация 2022 года на самом деле была очень опасной для него политически и не имела достаточного влияния на саму Украину. Если бы он пошел на еще одну частичную или даже полную мобилизацию, то оказался бы в неудобном положении, потому что изменил бы весь свой нарратив об этой войне.

Ему придется убедить российский народ, что это война за выживание России против Запада, а не агрессивная война против Украины, какой она есть, как мы все знаем, на самом деле. Однако я не думаю, что он на грани того, чтобы это сделать. И я не думаю, что ему нужно будет это сделать, возможно, до следующего года, потому что россияне достаточно успешно покупают людей – иностранных наемников, людей из других частей России, которые за эти огромные бонусы и зарплаты готовы рискнуть.

И хотя это создает огромные проблемы на передовой как с солдатами, которые получают нормальную зарплату, так и с солдатами, которые получают вдвое и втрое большую зарплату, это вызывает возмущение. Россия приводит больше солдат, которые не особо хорошо обучены, это просто "пушечное мясо". Так что с этим есть проблемы. Но я думаю, что россияне будут пытаться обойтись оставшуюся часть этого года и следующий год без мобилизации, просто покупая больше сил из-за рубежа и из других восточных частей России.

В 2025 году, если Украина будет успешной в военном плане, я верю и надеюсь, что это будет весной 2025 года, то Путин столкнется с необходимостью объявить какую-то мобилизацию. Но я лично не верю, что это вероятно, или что давление на Путина не усилится до зимы, потому что я думаю, что они чувствуют, что могут поддерживать численность сейчас, просто заплатив за это большие деньги.