Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан. Он считает, что оборонительные рубежи в районе Дачного лучше тех, которые ВСУ удерживают в районе Курахово.

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Район трубного завода и теплоэлектростанции сильно разрушен, но, тем не менее, остается под контролем ВСУ.

Поддержка с тыла

Сейчас может проводиться управляемый отход с этого направления. В то же время, учитывая выделенные силы и средства, мы все еще способны удерживать часть Курахово,

– отметил Роман Свитан.

Он добавил, что на сегодня украинские войска контролируют как минимум западную часть Курахово. Даже если будет принято решение о частичном управляемом отходе, это не приведет к обвалу фронта на этом участке.

Карта. Кураховское направление.

Более того, возможно, часть СПШ останется на территории Курахово и будет поддерживаться украинскими силами с тыла.

Удерживать возможно, пока противник не перережет основную трассу обеспечения Кураховского гарнизона. Эта трасса ведет из Запорожья в сторону Донецка. Противник пытается приблизиться к этой трассе, но наши подразделения эффективно сдерживают его,

– отметил Свитан.

Он также добавил, что к югу от Константинополя россияне усиливают свои силы. ВСУ могут и в дальнейшем удерживать Курахово. Каждый метр Донецкой области, дается ценой сотен, а иногда и тысяч потерь россиян, учитывая общую ширину фронта около 50 километров.