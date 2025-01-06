В ноябре 2024 года оккупанты вплотную подошли к городу, параллельно пытаясь обойти его с флангов. Начались городские бои. Где расположен Курахово на карте, показывает 24 Канал.

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Показываем Курахово на карте

В понедельник, 6 января 2025 года, российское минобороны сообщило о якобы окончательном захвате Курахово Донецкой области. В ОСУВ "Хортица" сообщение опровергли. Представитель группировки войск Виктор Трегубов заявил, что которую неделю в Курахово продолжаются городские бои, а сам город – в полуразрушенном состоянии.

Анализировать площадь города по процентам во время боев невозможно. Могу, впрочем, отметить, что по состоянию на это утро в его пределах шли бои, так что с заявлениями о захвате города противник явно поспешил,

– сказал он.

В то же время ситуация в городе чрезвычайно напряженная. Соучредитель Deep State Руслан Микула рассказал, что по состоянию на вечер 5 января Вооруженные Силы сохраняли присутствие как минимум еще в западной и северной части Кураховской ТЭС.

Само Курахово размещено западнее Марьинки, севернее Угледара и южнее Покровска.

Где расположено Курахово: смотрите на карте

Тактика врага в Курахово заключалась в том, чтобы небольшими группами пехоты в несколько единиц бесперебойным давлением просочиться и закрепиться в городе. Все буквально кишит россиянами, а бои продолжались за каждый дом. В конце 2024 года противник периодически пробирался к Кураховской ТЭС, которая превратилась в укрепление для ВСУ. Однако тогда сообщалось, что оккупантам закрепиться не удается из-за успешной работы украинских дронов. Противник несет огромные потери и вынужден постоянно задействовать резервы.