У листопаді 2024 року окупанти впритул підійшли до міста, паралельно намагаючись обійти його з флангів. Почалися міські бої. Де розташоване Курахове на карті, показує 24 Канал.

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Показуємо Курахове на карті

У понеділок, 6 січня 2025 року, російське міноборони повідомило про нібито остаточне захоплення Курахового Донецької області. В ОСУВ "Хортиця" повідомлення спростували. Речник угрупування військ Віктор Трегубов заявив, що котрий тиждень у Кураховому тривають міські бої, а саме місто – в напівзруйнованому стані.

Аналізувати площу міста за відсотками під час боїв неможливо. Можу, втім, відзначити, що станом на цей ранок в його межах йшли бої, так що із заявами про захоплення міста противник явно поспішив,

– сказав він.

Водночас ситуація у місті надзвичайно напружена. Співзасновник Deep State Руслан Микула розповів, що станом на вечір 5 січня Збройні Сили зберігали присутність як мінімум ще у західній і північній частині Курахівської ТЕС.

Саме Курахове розміщене західніше Мар'їнки, північніше Вугледара та південніше Покровська.

Де розташоване Курахове: дивіться на карті

Тактика ворога у Кураховому полягала у тому, аби невеликими групами піхоти в декілька одиниць безперебійним тиском просочитися й закріпитися в місті. Все буквально кишить росіянами, а бої тривали за кожен будинок. Наприкінці 2024 року противник періодично долазив до Курахівської ТЕС, яка перетворилася на укріплення для ЗСУ. Однак тоді повідомлялося, що окупантам закріпитися не вдається через успішну роботу українських дронів. Противник зазнає величезних втрат і вимушений постійно задіювати резерви.