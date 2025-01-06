Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що в ОСУВ "Хортиця" кажуть про "захоплення" Курахового

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов не підтверджує захоплення Курахового. Він заявив, що вже котрий тиждень у Кураховому тривають міські бої, а саме місто – в напівзруйнованому стані.

Аналізувати площу міста за відсотками під час боїв неможливо. Можу, втім, відзначити, що станом на цей ранок, в його межах йшли бої, так що із заявами про захоплення міста противник явно поторопився,

– вказав Трегубов.