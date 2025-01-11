Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

Що було напередодні У Кураховому окупанти намагаються інфільтруватися у бойові порядки ЗСУ, – ОСУВ "Хортиця"

Яка ситуація в Кураховому 11 січня

За словами аналітиків, російські загарбники мають певні успіхи в Донецькій області.

Ворог окупував Курахове,

– заявили в Deep State.

Зверніть увагу! Офіційних підтверджень щодо можливої окупації Курахового ще не було. Сили оборони поки не коментували таку інформацію.



Додамо, ввечері 10 січня у Генштабі заявляли, що від початку доби на Покровському напрямку росіяни 61 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік низки населених пунктів, зокрема, Курахового. Ворог зазнав значних втрат.

Яка ситуація в Кураховому: дивіться на карті

Також аналітики Deep State писали, що окупанти просунулися біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

Просування російських загарбників: дивіться на карті