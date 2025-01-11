Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері "Суспільне. Студія". Зауважимо, що зранку 11 січня про окупацію Курахового повідомили DeepState.

Що у Збройних Силах кажуть про окупацію Курахового

За словами Віктора Трегубова, українські військові мають позиції в межах Курахового, в цьому районі йдуть бої

В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати,

– розповів речник ОСУВ "Хортиця".