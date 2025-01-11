Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

Что было накануне В Курахово оккупанты пытаются инфильтрироваться в боевые порядки ВСУ, – ОСУВ "Хортица"

Какова ситуация в Курахово 11 января

По словам аналитиков, российские захватчики имеют успехи в Донецкой области.

Враг оккупировал Курахово,

– заявили в Deep State.

Обратите внимание! Официальных подтверждений относительно возможной оккупации Курахово еще не было. Силы обороны пока не комментировали такую информацию.



Добавим, вечером 10 января в Генштабе заявляли, что с начала суток на Покровском направлении россияне 61 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от ряда населенных пунктов, в частности, Курахово. Враг понес значительные потери.

Какова ситуация в Курахово: смотрите на карте

Также аналитики Deep State писали, что оккупанты продвинулись у Андреевки, Соленого и Новоселки.

Продвижение российских захватчиков: смотрите на карте