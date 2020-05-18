Курбан-Байрам и Ураза-Байрам станут государственными религиозными праздниками, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что на днях он планирует подписать указ, по которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников. Так государство выражает свою поддержку крымским татарам.
На зустрічі з представниками кримськотатарського народу 18 травня Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримуватиме кримських татар не лише на словах, але й на законодавчому рівні, пише пресслужба Офісу Президента.
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За його словами, потрібно будувати державу, в якій кожна людина відчуває себе громадянином України, не забуваючи про історію та про традиції свого народу.
Зеленський зазначив, що вже незабаром він підпише указ, згідно з яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам стануть державними релігійними святами.
Про що ще говорив президент
- Висловив співчуття у зв’язку з Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
- Ввідзначив важливість того, аби про цю трагічну сторінку історії знали українські діти. Тому освітній проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" 18 травня транслює уроки, присвячені депортації кримських татар.
- Представники кримськотатарського народу повинні бути представлені на вищому дипломатичному рівні. Тому президент погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першої заступниці міністра закордонних справ.
Важливо! 18 травня – 76-та річниця з часу депортації радянським режимом кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. У цей день Україна та світ відзначають День пам'яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу.
Що відомо про Курбан-Байрам та Ураза-Байрам? Курбан-байрам – свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман. Воно триває три-чотири дні, під час яких паломники приносять в жертву тварин.
Ураза-Байрам – свято, якому передує 30-денний піст, що розпочинається в перший день молодика місяця Рамадан. Мусульмани вірять, що саме в цей місяць Мухаммеду скорилася Мекка й людям було даровано Коран.