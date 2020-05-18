Курбан-Байрам та Ураза-Байрам стануть державними релігійними святами: Зеленський підпише указ

Президент Володимир Зеленський заявив, що днями він планує підписати указ, за яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят. Так держава висловлює свою підтримку кримським татарам.

На зустрічі з представниками кримськотатарського народу 18 травня Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримуватиме кримських татар не лише на словах, але й на законодавчому рівні, пише пресслужба Офісу Президента.

Читайте також Повернення додому: українські політики вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар

За його словами, потрібно будувати державу, в якій кожна людина відчуває себе громадянином України, не забуваючи про історію та про традиції свого народу.

Зеленський зазначив, що вже незабаром він підпише указ, згідно з яким Курбан-Байрам та Ураза-Байрам стануть державними релігійними святами.

Про що ще говорив президент

Висловив співчуття у зв’язку з Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

кримськотатарського народу. Ввідзначив важливість того, аби про цю трагічну сторінку історії знали українські діти . Тому освітній проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" 18 травня транслює уроки, присвячені депортації кримських татар.

. Тому освітній проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" 18 травня транслює уроки, присвячені депортації кримських татар. Представники кримськотатарського народу повинні бути представлені на вищому дипломатичному рівні. Тому президент погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першої заступниці міністра закордонних справ.

Важливо! 18 травня – 76-та річниця з часу депортації радянським режимом кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. У цей день Україна та світ відзначають День пам'яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу.

Що відомо про Курбан-Байрам та Ураза-Байрам? Курбан-байрам – свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман. Воно триває три-чотири дні, під час яких паломники приносять в жертву тварин. У 2020 році випадає на 31 липня.



Ураза-Байрам – свято, якому передує 30-денний піст, що розпочинається в перший день молодика місяця Рамадан. Мусульмани вірять, що саме в цей місяць Мухаммеду скорилася Мекка й людям було даровано Коран. Цього року його святкуватимуть 24 травня.