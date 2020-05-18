Еміне Джапарова стане першою заступницею глави МЗС: що про це відомо

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першої заступниці міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. На думку глави держави, представники кримськотатарського народу мають бути представлені на вищому дипломатичному рівні.

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками кримськотатарського народу 18 травня, передає пресслужба Офісу Президента.

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У цей день в Україні пригадують жертв геноциду кримськотатарського народу.

Президент особисто погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду заступниці очільника Міністерства закордонних справ.

Хто така Еміне Джапарова? Це українська політична та державна діячка кримськотатарського походження. Працювала журналісткою, була кандидаткою в народні депутати від партії "Українська Стратегія Гройсмана".



З квітня 2016 року обіймала посаду першої заступниці міністра інформаційної політики України.



Джапарова закінчила Інститут міжнародних відносин КНУ імені Шевченка, а саме – відділення міжнародних відносин. Відтак, вона має диплом політолога-міжнародниці та перекладача англійської мови.

Створення робочої групи з допомоги кримським татарам

Окрім, важливого призначення Зеленський заявив про створення робочої групи в Офісі Президента, у складі якої будуть кримські татари. Ця група займатиметься проблемними питаннями для кримськотатарського народу.

Щоб ця робоча група давала нам пропозиції, ми обмінювалися цими пропозиціями та дуже швидко рухалися,

– пояснив глава держави.

Він також перелічив, яку допомогу Україна збирається надати кримським татарам, які виїхали з півострова: