Эмине Джапарова станет первым заместителем главы МИД: что об этом известно

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По мнению главы государства, представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями крымскотатарского народа 18 мая, передает пресс-служба Офиса Президента.

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В этот день в Украине вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа.

Президент лично согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность заместителя главы Министерства иностранных дел.

Кто такая Эмине Джапарова?

Это украинский политический и государственный деятель крымскотатарского происхождения. Работала журналисткой, была кандидатом в народные депутаты от партии "Украинская Стратегия Гройсмана".



С апреля 2016 года занимала должность первого заместителя министра информационной политики Украины.



Джапарова окончила Институт международных отношений КНУ имени Шевченко, а именно – отделение международных отношений. Следовательно, она имеет диплом политолога-международницы и переводчика английского языка.

Создание рабочей группы по помощи крымским татарам

Кроме, важного назначения Зеленский заявил о создании рабочей группы в Офисе Президента, в составе которой будут крымские татары. Эта группа будет заниматься проблемными вопросами для крымскотатарского народа.

Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались,

– пояснил глава государства.

Он также перечислил, какую помощь Украина собирается оказать крымским татарам, которые выехали с полуострова: