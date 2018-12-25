Курченко заметили в "скорой": олигарх использовал медицинский автомобиль с наглой целью

Украинский олигарх Сергей Курченко, который входил в так называемую семью бывшего президента Виктора Януковича и после Революции Достоинства сбежал в Россию, в Москве отметился позорным поступком. В частности, он воспользовался "скорой", чтобы обойти пробки.

Об этом на своей странице в Facebook со ссылкой на российских коллег написала журналистка Анна Бабинец и разместила скриншот с соответствующего видео.

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"Этот человек садится в "скорую" не потому, что ему плохо, а потому что хочет обойти пробки. Такое хамство является весьма популярным среди московских богачей. Только вот богач украинского производства. Это Сергей Курченко выходит из своего офиса в "Москве-Сити", – отметила она.

Также Анна Бабинец вспомнила, как "Курченко гонял по киевских дорогах с мигалками на красный свет".

К слову, ресурс "Синие ведерки", который собственно и опубликовал вышеупомянутое видео, с ссылкой на источники пишет, что машина, в которую садился Курченко, работает под лицензией коммерческой "скорой" определенной компании.

Этот автомобиль никогда не используется как "скорая". При этом машина полностью оснащена медицинским оборудованием, в составе бригады обязательно есть врач. Ее купил и использует очень богатый гражданин одной из бывших республик СССР, который находится в розыске, но проживает в Москве. Он использует эту машину для своих нужд, просто, чтобы доехать куда-нибудь без пробок. Набивается полная "скорая" вооруженной охраны, и вперед... Были прецеденты, когда машину ловили и сотрудники Главного управления внутренних дел, и появлялись различные видео пересадок из кортежа в нее на Кутузовском проспекте (одна из важнейших транспортных магистралей Москвы – 24 канал). Но все это очень быстро заминалось под огромным давлением сверху, поэтому такое продолжается ежедневно,

– отмечают в сообществе.

Напомним, в середине октября по ходатайству ГПУ имущество Курченко арестовали в Швейцарии в рамках дела о создании преступной организации Виктора Януковича и его структурного подразделения под руководством олигарха.

Кто такой Сергей Курченко?

Это украинский олигарх времен Януковича, который является владельцем группы компаний ВЕТЭК, а также был владельцем футбольной команды "Металлист" с 2012 по 2017 год. Курченко сбежал из Украины во время событий Евромайдана и до сих пор скрывается от следствия в Москве.