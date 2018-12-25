Курченка помітили у "швидкій": олігарх використав медичний автомобіль з нахабною метою

Український олігарх Сергій Курченко, що входив до так званої сім’ї колишнього президента Віктора Януковича та після Революції Гідності втік до Росії, у Москві відзначився ганебним вчинком. Зокрема, він скористався "швидкою", аби оминути корки.

Про це на своїй сторінці у Facebook з посиланням на російських колег написала журналістка Анна Бабинець і оприлюднила скріншот з відповідного відео.

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"Ця людина сідає у "швидку" не тому, що їй погано, а тому що хоче оминути затори. Таке хамство є досить популярним серед московських багатіїв. Тільки от багатій українського виробництва. Це Сергій Курченко виходить зі свого офісу у "Москві-Сіті", – зауважила вона.

Також Анна Бабинець пригадала, як "Курченко ганяв київськими дорогами з мигалками на червоне світло".

До слова, ресурс "Синие ведерки", який власне і опублікував вищезазначене відео, з посиланням на джерела пише, що машина, в яку сідав Курченко, працює під ліцензією комерційної "швидкої" певної компанії.

Цей автомобіль ніколи не використовується як "швидка". При цьому машину повністю оснащено медичним обладнанням, у складі бригади обов'язково є лікар. Її купив і використовує дуже багатий громадянин однієї з колишніх республік СРСР, що перебуває у розшуку, але проживає у Москві. Він використовує цю машину для своїх потреб, просто, аби доїхати куди-небудь без заторів. Набивається повна "швидка" озброєної охорони, і вперед… Були прецеденти, коли машину ловили і співробітники Головного управління внутрішніх справ, і з'являлися різні відео пересадок з кортежу у неї на Кутузовському проспекті (одна з найважливіших транспортних магістралей Москви – 24 канал). Але все це дуже швидко заминалося під величезним тиском зверху, відтак таке триває щодня,

– зазначають у спільноті.

Нагадаємо, у середині жовтня за клопотанням ГПУ майно Курченка заарештували у Швейцарії у рамках справи про створення злочинної організації Віктора Януковича та її структурного підрозділу під керівництвом олігарха.

Хто такий Сергій Курченко? Це український олігарх часів Януковича, який є власником групи компаній СЄПЕК, а також був власником футбольної команди "Металіст" з 2012 по 2017 рік. Курченко втік з України під час подій Євромайдану та досі переховується від слідства у Москві.