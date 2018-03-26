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Курорт Драгобрат принял Чемпионат Украины по сноубордкроссу

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Горнолыжный курорт Драгобрат, на Закарпатье, принял Чемпионат Украины по сноубордкроссу.

Три десятка спортсменов из Киева, Тернополя и Ивано-Франковска преодолевали трассу с поворотами и траплинами, которую обустроили для соревнований на полуторакилометровой высоте в горах. Склон для экстремалов оказался довольно сложным из-за виражей, которые по оценкам спортсменов были не слишком безопасными.

"Трасса не очень хорошая. Но, в принципе, проводить соревнования на ней можно. Если бы были лучшие контруклоны, было бы, конечно, намного лучше. Но что имеем, то имеем", – сказал участник соревнований из Киева Андрей Пещерин.

"Вылеты и приземки – все мы вывели, все ли мы сделали так, как должно быть. Все углы. Потому есть безопасная сетка, которая на контруклонах может вылавливать спортсменов, если они не справились со скоростью. Ну и у нас есть спасатели, есть медицинская служба", – отметил рефери соревнований Андрей Мостовенко.

Несмотря на это, многие спортсмены жаловались на плохо обустроенную трассу. Прежде всего, из-за поворотов без специальных бортиков из снега. Сетовали и на безопасность. Например, на качество защитной сетки, которая должна удерживать их в случае падения.

"Очень много крутых поворотов без стенки вообще. Нет места, чтобы упереться, поэтому сносит, потому что мягкий снег. А мы на естественном снегу катаемся. А естественный снег по текстуре очень сильно отличается от искусственного. Соответственно, трасса быстро разбивается, поэтому условия достаточно опасны", – рассказала кандидат в мастера спорта по бордеркроссу из Киева Татьяна Финогентова.

Именно этим спортсмены и объясняли небольшое количество участников соревнований.

"Сейчас снега в стране много. Можно было проводить на любом курорте. Сейчас все горнолыжные курорты имеют огромное количество снега. Мы все спортсмены, мы хотели в Буковеле. Мы имели в прошлом году старт на Буковеле. Он был проведен просто блестяще", – сказала чемпионка Украины по сноубордкроссу Ольга Федак.

Соревнования по сноубордкроссу в Украине проводятся уже четвертый год. Однако приличной базы для тренировок до сих пор неет, говорят спортсмены. Чтобы не ездить за границу, спортсменам нужна специально оборудованная стационарная трасса. Сноубордисты надеются, что ее наконец построят в Буковеле.

Источник: 24 Канал
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