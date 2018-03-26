Курорт Драгобрат прийняв Чемпіонат України з сноубордкросу

Гірськолижний курорт Драгобрат, що на Закарпатті, прийняв Чемпіонат України зі сноубордкросу.

Три десятка спортсменів з Києва, Тернополя та Івано-Франківська додали трасу з поворотами й траплінами, яку облаштували для змагань на півторакілометровій висоті у горах. Схил для екстремалів виявився доволі складним через віражі, які за оцінками спортсменів були не надто безпечними.



"Траса не дуже добра. Але, в принципі, проводити змагання на ній можна. Якби були кращі контруклони, було б звісно набагато ліпше. Але що маємо, те маємо", – сказав учасник змагань з Києва Андрій Пещерін.

"Виліти і приземки – все ми вивели, все ми зробили так, як повинно бути. Всі кути. Тому є безпечна сітка, яка на контруклонах може виловлювати спортсменів, якщо вони не справились зі швидкістю. Ну і в нас є рятувальники, є медична служба", – зазначив рефері змагань Андрій Мостовенко.

Попри це, чимало спортсменів скаржилися на погано облаштовану трасу. Насамперед, через повороти без спеціальних бортів зі снігу. Нарікали і на безпеку. Наприклад, на якість захисної сітки, яка має втримувати їх в разі падіння.

"Дуже багато крутих поворотів без стінки взагалі. Немає місця, щоб впертися, тому зносить, бо м'який сніг. А ми на природному снігу катаємося. А природний сніг за текстурою дуже сильно відрізняється від штучного. Відповідно, траса швидко розбивається, тому умови досить небезпечні", – розповіла кандидат у майстри спорту з бордеркросу з Києва Тетяна Фіногентова.

Саме цим спортсмени і пояснювали невелику кількість учасників змагань.

"Зараз снігу в країні багато. Можна було проводити на будь-якому курорті. Зараз всі гірськолижні курорти мають величезну кількість снігу. Ми всі спортсмени, ми хотіли в Буковелі. Ми мали минулого року старт на Буковелі. Він був проведений просто блискуче", – сказала чемпіонка України зі сноубордкросу Ольга Федак.



Змагання зі сноубордкросу в Україні проводяться вже четвертий рік. Однак пристойної бази для тренувань й досі не має, кажуть спортсмени. Аби не їздити за кордон спортсменам потрібна спеціально облаштована стаціонарна траса. Сноубордисти сподіваються, що її нарешті побудують у Буковелі.