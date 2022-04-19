Россияне роют окопы вокруг Кирилловки
В Запорожской ОВА сообщили, что жители курортной Кирилловки заявляют, что россияне роют окопы вокруг населенного пункта.
Обратите внимание Оккупанты на Запорожье обстреляли тяжелой артиллерией Орехов и Преображенку
Также, по словам местных жителей, военные из России устанавливают "Грады" на базах отдыха в Кирилловке.
Жители курортного поселка Кирилловка Мелитопольского района сообщают, что оккупанты начали рыть окопы вокруг населенного пункта, а на базах отдыха установили "Грады",
– говорится в сообщении Запорожской ОВА.
Также сообщается, что оккупационные войска разместились в селах Любимовка и Зеленый в Васильевском районе.
Это важно – Зеленский: Войска РФ начали битву за Донбасс: смотрите видео