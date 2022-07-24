Улучшить позиции гривны по отношению к доллару могут 3 фактора

Соответствующий прогноз в эфире телемарафона высказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, сообщает 24 канал. По его словам, курса 29 гривен за доллар – больше не будет и это несбыточная мечта.

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Сейчас наличный курс видел 39 – 39,5. Может быть осуществимой мечтой, что он вернется, к примеру, к 36 – к официальному курсу Нацбанка,

– сказал Милованов.

Он назвал три условия, которые могут улучшить позиции гривны по отношению к доллару. Речь идет о разблокировании экспорта украинского зерна, увеличении международной финансовой поддержки или скором окончании войны.

"Если война будет продолжаться дольше, то на курс будет давление, чтобы он рос. Война – это очень дорого", – резюмировал президент Киевской школы экономики.

Что происходит с курсом доллара

21 июля Национальный банк Украины скорректировал официальный курс гривны по отношению к доллару США на 25% до 36,57 гривны за доллар. В обменниках курс покупки доллара уже пересек отметку в 40 гривен.

Свое решение в НБУ объяснили тем, что за 5 месяцев полномасштабной войны ситуация в Украине и мире изменилась и курс должен отвечать новым условиям для стабильного восстановления экономики.

В НБУ ожидают, что тесное приближение официального курса к наличному в первую очередь увеличит приток и продажу валютной выручки экспортерами. Это в свою очередь позволит минимизировать спекуляции на рынке и стабилизирует курсовые ожидания.

Также Нацбанк заверил, что повышение курса доллара окажет лишь ограниченное влияние на инфляцию и цены поднимутся незначительно.

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