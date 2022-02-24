Об этом свидетельствуют данные международного крупнейшего международного рынка финансов Forex. Курс российской валюты начал падать сразу после полномасштабного вторжения государства-агрессора в Украину.

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На графике динамики валют заметно, что курс рубля начал падать еще ночью. Также на фоне вторжения России в Украину, рынок акций агрессора обвалился более чем на 10%. Следует заметить, что это первое столь значительное падение российской экономики от 2016 года.



Официальный курс евро к рублю по состоянию на 8: 20 / Скриншот 24 канала



Динамика роста цены доллара для россиян / Скриншот 24 канала

Курс российского рубля за час до этого / Скриншот 24 канала

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

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