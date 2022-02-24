Про це повідомляє 24 канал з посиланням на дані найбільшого міжнародного ринку фінансів Forex. Курс російської валюти почав падати одразу після повномасштабного вторгнення держави-агресора в Україну.

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На графіці динаміки валют помітно, що курс рубля почав падати ще вночі. Також на тлі вторгнення Росії в Україну, ринок акцій агресора обвалився на понад 10%. Слід зауважити, що це перше настільки значне падіння російської економіки від 2016 року.



Офіційний курс Євро до рубля станом на 8:20 / Скриншот 24 каналу





Динаміка зростання ціни долара для росіян / Скриншот 24 каналу



Курс російського рубля за годину до цього / Скриншот 24 каналу

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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