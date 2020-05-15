Курс валют на 15 мая: евро упал за пределы 29 гривен, доллар снова потерял в цене

На пятницу, 15 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, доллар и евро снова упали в цене.

Каким будет курс доллара и евро 15 мая

Как сообщают на сайте Нацбанка, в пятницу за один американский доллар придется выложить 26,68 гривны. Это на 1 копейку меньше, чем было в предыдущий банковский день – в четверг, 14 мая.

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Относительно евро, то он также подешевел, но посущественней. Если сравнивать по курсу на четверг, европейская валюта упала в цене на 24 копейки. Итак, 15 мая она будет стоить 28,79 гривны.

Заметим, что доллар и евро начали резко набирать цену с определенными колебаниями 25 февраля. Тогда на ситуацию повлияло распространения коронавируса в мире – возникли проблемы с попаданием в Украину наличной валюты, поэтому из-за перевеса спроса над предложением она дорожала очень быстро. Также дало о себе знать отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

От 2 апреля доллар и евро начали падать. В этот день американская валюта достигла отметки в 27,75 гривны за единицу, а евро – 30,33 гривны. Продолжалось так до 8 числа, когда за один доллар нужно было выложить 27,10 гривны, а за евро – 29,57 гривны. Далее состоялись скачки: американская и европейская валюты то поднимались, то падали. Но в основном они шли вниз. Наконец 14 мая за один доллар нужно было выложить 26,69 гривны, а за один евро – 29,03 гривны.

В начале 2020 года доллар минимально стоил 23,68 гривны. А за один евро надо было выложить 26,4-26,5 гривны. В Бюджете – 2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

Курс доллара и евро в обменниках

В украинских обменниках цена валюты традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Так, 14 мая украинцы доллар в среднем покупали по 26,79 гривны. А продавали банки "зеленого" за 28,87 гривны. Евро же можно было приобрести по цене 28,91 гривны, а продать его банкам – за 28,79 гривны.

Какова ситуация с валютой на межбанке

14 мая средние курсы валют на межбанке были такими:

доллар США – 26,67 – 26,69 гривны;

евро – 28,79 – 28,80 гривны.

На "черном" рынке доллар торговали по 26,81 – 26,87 гривны, а евро – за 28,79 – 28,89 гривны.

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Почему курс гривны "скачет"

Курс гривны в Украине – гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.

Относительно скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса.

Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.

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Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала