Почему гривна укрепляется, а доллар дешевеет: эксперт назвал неожиданные причины

Несмотря на пандемию коронавируса и мировой кризис, украинская национальная валюта продолжает укреплять свои позиции. Более того, курс доллара в Украине, вопреки прогнозам, не растет, а даже демонстрирует снижение.

Аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко сказал, что причина укрепления гривны заключается в профессиональной политике НБУ и Минфина. Об этом сообщает "Апостроф".

Важно Доллар подешевеет после длительных выходных, – эксперты

Пархоменко утверждает, что благодаря хорошей политике НБУ и Минфина мы имеем результат в виде стабильной банковской системы.

Еще одним фактором стабильной гривны является то, что Национальный банк пока не проводит эмиссию гривны для наполнения бюджета, что позволяет сдерживать инфляцию и раскачивание гривны.

Что такое эмиссия?

Эмиссия – это, по сути, допечатка денежных единиц (в Украине – гривен). Хотя сейчас почти всегда эмиссия происходит в безналичном виде.

Курс гривны остается стабильным из-за ситуации на мировых рынках, которая является благоприятной.

Усиливаются темпы восстановления развивающихся рынков, что позволяет расти и нашей гривне,

– добавил Пархоменко.

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса отметил, что сейчас значительно сократился импорт, но экспорт почти не уменьшился. Он подчеркнул, что сегодняшняя ситуация отличается от того, что было во время кризиса 2008 года. Тогда, напомним, валютный курс обвалился вдвое с 5 гривен за доллар до 10 гривен за доллар.

Кроме того, у людей стало элементарно меньше свободных денег, ведь во время карантина большое количество предприятий простаивает, работников увольняют или отправляют в неоплачиваемые отпуска. А те, кого кризис непосредственно еще не коснулась, тратит деньги с большой осторожностью.

Каким будет курс гривны до конца 2020: главное

Аналитики J. P. Morgan прогнозируют, что Украина в 2020 году потерпит экономический спад на уровне 5,1% ВВП, но это падение нейтрализуется уже в следующем году.

Вместе с тем курс доллара на протяжении следующих двух лет будет колебаться на уровне 29 – 29,5 гривны.

Среднегодовой курс доллара относительно гривны / инфографика 24 канала