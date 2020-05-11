Чому гривня зміцнюється, а долар дешевшає: експерт назвав неочікувані причини

Попри пандемію коронавірусу та світову кризу, українська національна валюта продовжує зміцнювати свої позиції. Ба більше, курс долара в Україні, всупереч прогнозам, не росте, а навіть демонструє зниження.

Аналітик інвестиційної компанії "Альпарі" Максим Пархоменко сказав, що причина зміцнення гривні полягає у професійній політиці НБУ і Мінфіну. Про це повідомляє "Апостроф".

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Пархоменко стверджує, що завдяки хорошій політиці НБУ і Мінфіну ми маємо результат у вигляді стабільної банківської системи.

Ще одним фактором стабільної гривні є те, що Національний банк поки не проводить емісію гривні для наповнення бюджету, що дозволяє стримувати інфляцію і розгойдування гривні.

Що таке емісія?Емісія — це, по суті, додрук грошових одиниць (в Україні — гривень). Хоча наразі майже завжди емісія відбувається в безготівковому вигляді.

Курс гривні залишається стабільним через ситуацію на світових ринках, яка є сприятливою.

Посилюються темпи відновлення ринків, що розвиваються, що дозволяє рости й нашій гривні,

– додав Пархоменко.

Інвестиційний банкір і фінансовий аналітик Сергій Фурса зазначив, що зараз значно скоротився імпорт, але експорт майже не зменшився. Він наголосив, що сьогоднішня ситуація відрізняється від того, що було під час кризи 2008 року. Тоді, нагадаємо, валютний курс обвалився удвічі з 5 гривень за долар до 10 гривень за долар.

Крім того, у людей стало елементарно менше вільних грошей, адже під час карантину велика кількість підприємств простоює, працівників звільняють або відправляють у неоплачувані відпустки. А ті, кого криза безпосередньо ще не торкнулася, витрачає гроші з великою обережністю.

Яким буде курс гривні до кінця 2020: головне

Аналітики J. P. Morgan прогнозують, що Україна у 2020 році зазнає економічного спаду на рівні 5,1% ВВП, але це падіння нейтралізується вже наступного року.

Разом з тим курс долара впродовж наступних двох років коливатиметься на рівні 29 – 29,5 гривні.



Середньорічний курс долара щодо гривні / Інфографіка 24 каналу