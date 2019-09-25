Курс доллара до конца 2019 года: аналитики JP Morgan сделали прогноз

Гривня до конца 2019 года может несколько подешеветь. Аналитики прогнозируют, что за один доллар придется отдать до 25,5 гривны.

Аналитики JP Morgan в обновленном прогнозе улучшили оценку курса гривны до конца 2019 года. Еще в августе они прогнозировали, что главная валюта США может опуститься до 28 гривен.

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В то же время, до конца 2020 года возможен вариант, что за 1 доллар придется отдать 28 гривен.

В этом году средний курс украинской национальной валюты составит 26,2 гривны за доллар, а в следующем году снизится до 27,5 гривен.

25 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс: доллар – 24,21 гривны, евро – 26,64 гривны.

Аналитики считают, что НБУ до конца 2019 года снизит учетную ставку с нынешних 16,5% до 15,5%, а к концу следующего – до 10% годовых.

Кроме того, Нацбанк пересмотрел прогноз роста ВВП в Украине в 2019 году, улучшив его с 4,3% до 4,4%. Однако, прогноз на 2020 год сохранился на уровне 3,8%. По расчетам аналитиков, номинальный ВВП Украины в этом году может достичь 4,05 триллиона гривен.

Согласно прогнозу, инфляция к концу 2019 года снизится до 7%, а до конца 2020 года – до 6,9%.



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