Курс долара до кінця 2019 року: аналітики JP Morgan зробили прогноз

Гривня до кінця 2019 року може дещо подешевшати. Аналітики прогнозують, що за один долар доведеться віддати до 25,5 гривні.

Аналітики JP Morgan в обновленому прогнозі покращили оцінку курсу гривні до кінця 2019 року. Ще у серпні вони прогнозували, що головна валюта США може опуститися до 28 гривень.

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Водночас, до кінця 2020 року можливий варіант, що за 1 долар доведеться віддати 28 гривень.

Цьогоріч середній курс української національної валюти, за прогнозами аналітиків JP Morgan, становитиме 26,2 гривні за долар, а наступного року знизиться до 27,5 гривень.

25 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс: долар – 24,21 гривні, євро – 26,64 гривні.

Аналітики американської фінансової структури вважають, що НБУ до кінця 2019 року року знизить облікову ставку з нинішніх 16,5% до 15,5%, а до кінця наступного – до 10% річних.

Окрім того, Нацбанк переглянув прогноз зростання ВВП в Україні в 2019 році, покращивши його з 4,3% до 4,4%. Проте, прогноз на 2020 рік зберігся на рівні 3,8%. За розрахунками аналітиків, номінальний ВВП України в цьому році може досягти 4,05 трильйона гривень.

Згідно з прогнозом, інфляція до кінця 2019 роки знизиться до 7%, а до кінця 2020 року – до 6,9%.