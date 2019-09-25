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      Курс долара до кінця 2019 року: аналітики JP Morgan зробили прогноз

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      До кінця 2019 року курс гривні щодо долара зміцниться
      До кінця 2019 року курс гривні щодо долара зміцниться / Фото 24 каналу

      Гривня до кінця 2019 року може дещо подешевшати. Аналітики прогнозують, що за один долар доведеться віддати до 25,5 гривні.

      Аналітики JP Morgan в обновленому прогнозі покращили оцінку курсу гривні до кінця 2019 року. Ще у серпні вони прогнозували, що головна валюта США може опуститися до 28 гривень.

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      Водночас, до кінця 2020 року можливий варіант, що за 1 долар доведеться віддати 28 гривень.

      Цьогоріч середній курс української національної валюти, за прогнозами аналітиків JP Morgan, становитиме 26,2 гривні за долар, а наступного року знизиться до 27,5 гривень.

      25 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс: долар – 24,21 гривні, євро – 26,64 гривні. 

      Аналітики американської фінансової структури вважають, що НБУ до кінця 2019 року року знизить облікову ставку з нинішніх 16,5% до 15,5%, а до кінця наступного – до 10% річних.

      Окрім того, Нацбанк переглянув прогноз зростання ВВП в Україні в 2019 році, покращивши його з 4,3% до 4,4%. Проте, прогноз на 2020 рік зберігся на рівні 3,8%. За розрахунками аналітиків, номінальний ВВП України в цьому році може досягти 4,05 трильйона гривень.

      Згідно з прогнозом, інфляція до кінця 2019 роки знизиться до 7%, а до кінця 2020 року – до 6,9%.

      прогноз курсу долара до 2022 року
      Прогноз курсу долара до 2022 року

      blog_ava
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      Теги: Новини України Курси валют Гроші Долар Валюта НБУ
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