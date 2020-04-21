Курс рубля к доллару резко упал на фоне обвала цены нефти

Российский рубль из-за рекордного падения цены на нефть начал стремительно падать по отношению к доллару. Рубль подешевел на почти полтора процента и в отношении одного доллара достигает 76, 6 за единицу.

Между тем курс евро превысил отметку в 83 рубля и вырос на 1,23%. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи по состоянию на утро 21 апреля, пишет РБК.

Ранее Цена на нефть впервые в истории стоит -40 долларов за баррель и продолжает падение

Российская валюта продолжает терять позиции на торгах во вторник, следуя за ценами на нефть.

20 апреля на рынках произошел рекордный обвал цен на нефть. Сенсационно снизилась цена на американское сырье из Техаса WTI. Однако, кроме нее в отрицательную область ушли и котировки нефти российской Urals. Она подешевела до минус 3 долларов за баррель.

Обвал цен на нефть: коротко